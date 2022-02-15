На сесії облради сьогодні вирішуватимуть, як зміцнити обороноздатність Тернопільщини



Сьогодні вранці голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко провів нараду з уповноваженими представниками фракцій Тернопільської обласної ради.

Через загрозу активації військових дій сьогодні о 15:00 скликають сесію облради.

– Ми — єдині у питанні необхідності захисту територіальної цілісності нашої держави та підтримки батальйонів територіальної оборони. Відтак, було одноголосно підтримано мою ініціативу щодо проведення сьогодні, 15 лютого, о 15:00 год. в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради другого пленарного засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання, — наголосив Михайло Головко.

Під час засідання буде розглянуто низку важливих питань. Зокрема, у порядку денному — звернення щодо відсічі московській агресії та щодо відновлення ядерного статусу України. Заплановано ухвалити меморандум про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки,105-тою окремою бригадою територіальної оборони (в/ч А7033), 44-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола (в/ч А3215) щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини; обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 роки та програму сприяння 2 батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у виконанні службово-бойових завдань на 2022–2024 роки.

– Можу запевнити, депутати Тернопільської обласної ради, незважаючи на політичні розбіжності, готові об’єднатися та разом відстоювати інтереси Української держави! Зберігаємо спокій та віримо у Перемогу України! — додав очільник краю.