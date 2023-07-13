Жителів Тернопільщини запрошують на Ідеатон Unlock Ukraine – можливість вимислити країну, в якій ми прагнемо жити

18-20 вересня у Львові пройде ідеатон UnlockUkraine – колективний мозковий штурм активістів, волонтерів, урбаністів, екоактивістів, митців, філософів, соціологів та інших представників і представниць громадянського суспільства.

Організатори – Міжнародний фонд “Відродження” та Празький Центр громадянського суспільства – запрошують жителів Тернопільщини подавати свої заявки для участі.

Мета ідеатону – спільними зусиллями вимислити Україну, у якій ми прагнемо жити, (пере)віднайти інклюзивний простір у містах, селах і громадах та започаткувати нові партнерства. Якщо ви маєте своє бачення майбутньої України або проєкт, який допоможе громаді вистояти в тяжкі часи, чи ідею, яка має втілюватися просто зараз, подайте заявку для участі в ідеатоні Unlock Ukraine. Участь – безкоштовна.

Ідеатон — це колективний мозковий штурм або співпраця, коли спеціаліст_ки з різних галузей шукають ідеї та рішення для розв’язання певних проблем на межі компетенцій та сфер діяльності.

Подія триватиме два з половиною дні. Українські та іноземні учасн_ці ділитимуться ідеями та досвідом повоєнного відновлення, збереження пам’яті й переосмислення травми, а також разом розроблятимуть нові рішення — великі й малі\.

Наприкінці ідеатону Unlock відбудеться відкрите голосування за проєкти, створені й представлені протягом двох днів. Переможці й переможниці отримають подарунки.

У подальшому ми запросимо учасн_ць до детальнішої розробки і доопрацювання їхніх проєктів з метою подання на міні-грант від Празького центру громадянського суспільства. Крім міні-грантів, передбачена й інша форма фінансової підтримки (наприклад, надання стипендії від Центру).

До участі запрошуються:

представни и громадських ініціатив та організацій

громадських ініціатив та організацій незалежні громадські активіст и

волонтери

мислител і , філософ и , соціолог и

, філософ , соціолог архітектор и та урбаністи

та урбаністи екоактивісти

Повна програма буде оголошена організаторами пізніше, але з приблизним переліком тем ідеатону можна ознайомитись вже зараз на сайті — Unlock Ukraine.

Крім мозкового штурму та презентації проєктів в рамках події пройде й медіатон. Організатори запропонують учасн_цям створити суспільно важливий медіаконтент (відео, подкасти, цифрові ілюстрації тощо), що спонукатимуть інших до подальших роздумів і нікого не залишать байдужим до вашої справи.

Ідеатон Unlock — також про те, щоб віднайти натхнення. Тож буде час побувати в гостях у дружніх ініціатив і трохи поспівати чи потанцювати з Grozovska band! Переходьте на форму заявки для участі в Unlock і будуйте майбутнє України вже зараз!