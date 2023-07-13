«Українська гімназія» отримав нового директора – батьки проти

Сьогодні, 13 липня, управління освіти ТМР провело другий етап конкурсу та оголосило ім’я нового директора для об’єднаного освітнього закладу – Академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка Тернопільської міської ради.

Ним став – Федоруц Микола Васильович, який раніше працював заступником директора ЗОШ №4 з виховної роботи.

Та батьки школярів української гімназії категорично виступають проти і об’єднання закладів – гімназії та ліцею, і проти обрання нового директора.

“Вчора, 12 липня ми мали зустріч із начальницею управління освіти ТМР Ольгою Похиляк і з Володимиром Дідичем, заступником міського голови Тернополя. Нас запевнили, що конкурс відтермінують, а наше звернення про скасування рішення сесії про об’єднання української гімназії та технічного ліцею розглянуть на найближчому засіданні сесії, – відзначили батьки. – Та нас вкотре обманули – сьогодні управління освіти провело другий етап конкурсу та вибрали переможцем конкурсу на посаду директора гімназії – Федоруца Миколу Васильовича, хоча ще раз повторимося, вчора була зовсім інші розмова. Тому сьогодні, на 15.00 ми збираємо журналістів, щоб привернути увагу громадськості до даного питання. Ми вимагаємо скасувати рішення сесії ТМР про об’єднання української гімназії та технічного ліцею, а також залишити на посаді директора української гімназії – багаторічного та успішного керівника Анатолія Крижанівського”.

Тернополяни