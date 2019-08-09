У Тернопільській області безкоштовно вакцинують від дифтерії та правця

За інформацією МОЗ України, слід вакцинуватися до вересня, оскільки з початком навчального року кількість випадків захворювання на інфекційні хвороби зростає. Відповідно, ризик виникнення спалаху підвищується. У Тернопільській області теж закликають до вакцинації та проводять її безкоштовно, як дітям, так і дорослим.

Станом на 7 серпня 2019 року вже щеплені від дифтерії та правця 80% дитячого населення і 50-60% дорослого. Про це повідомила заступник директора Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар в ефірі програми «Тема дня» на «UA: Українське радіо Тернопіль». Вона зазначила: «Якщо у 16 років була зроблена ревакцинація, то кожних 10 років, для того, щоб підтримувався достатній імунітет, потрібно повторювати введення «Анатоксину» дифтерійно-правцевого. Для дорослих використовується ослаблений «Анатоксин». Якщо, з якоїсь причини, це щеплення не було зроблено, була пропущена одна доза, треба просто продовжити введенням «Анатоксину» дифтерійно-правцевого, а далі дощеплювати, згідно з календарем кожних 10 років. Від 16 років це – у 26, 36, 46, 56 років. Це вік, на який мають орієнтуватися пацієнти».

«Вакцинами для дітей Тернопільська область забезпечена майже на 100%. Це за кошти з державного бюджету. Щеплення проводиться безкоштовно в державних медичних закладах дітям. І згідно з віковими категоріями, за місцем проживання — в сімейних лікарів, педіатрів і тих, хто ще займається вакцинацією. Вакцина є в достатній кількості. Також вакцини є в аптечній мережі. Їх можна придбати за власні кошти. Є батьки, які бажають своїх дітей щепити комбінованими вакцинами. Їх теж можна замовити», — розповіла головний експерт дитячої імунології Тернопільського обласного управління охорони здоров’я Любов Дмитраш.

«Доросле населення теж забезпечене на 100% вакцинами. Для планових щеплень ми замовляємо заздалегідь. Але, якщо будуть пацієнти, які захочуть позапланово щепитися, і це буде показано їм, вони будуть забезпечені вакциною. Будемо ще замовляти», — зазначила Надія Боднар. За її словами, для того, щоби провести щеплення, треба звертатися до лікаря, який повинен оцінити імунний статус. Якщо у пацієнта не має тимчасових протипоказань, тоді проводять вакцинацію. Єдиним протипоказанням може бути ускладнення від попередніх щеплень. У такому випадку, щеплення не проводять.

Детальніше про симптоми дифтерії та правця, способи зараження і реакції на вакцини слухайте у програмі «Тема дня» UA: Українське радіо Тернопіль за посиланням.