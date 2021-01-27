Зловмисники пошкодили та викрали кабелі із аераційного фонтану у парку Шевченка

У ніч з 25 на 26 січня невідомі особи пошкодили та викрали електрокабелі з ділянки аераційного фонтану, який розташований за причалом «Центральний». Кабелі були «заховані» у поліпропиленові труби, які зловмисники розрізали, щоб викрасти електрокабель. Крадіжку виявив завідувач парку Імені Тараса Шевченка Михайло Лібер.

Такі дії на території парку нами були зафіксовані вже неодноразово. Приміром, восьмого грудня минулого року зловмисники відкрили ящики електроживлення у парку поблизу острова “Чайка”, після чого КП «Обєднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» було спрямовано відповідні заяви до правоохоронних органів. На жаль, тоді зловмисників не виявили. Цього разу невідомі особи здійснили зухвалу крадіжку та завдали суттєвих збитків, пошкодивши аераційний фонтан. Комунальним підприємством вкотре вже спрямоване звернення до Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Ми сподіваємося, що зловмисників знайдуть та притягнуть до відповідальності,- розповідає Михайло Лібер.

За попередньою оцінкою збитки складають десять тисяч гривень. Завідувач парку закликає тернополян, які були свідками противправних дій, повідомляти про це у «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» та правоохоронцям. Він зазначає, що, хоч збитки завдані значні, але зловмисники нічого не здобули. Припускає, що вкрасти кабель могли безхатьки, адже прибиральники парку зранку виявили місце, де його «чистили», щоб здобути мідь.

Щонайбільше у цих кабелях кілограм або два міді, які вартуватимуть смішну суму при здачі їх на пункті прийому металобрухту. Тому очевидно, що крадіжку здійснили не з метою великої наживи. За двісті гривень не вартує мати проблеми із законом та кримінальну відповідальність, – резюмує Михайло Лібер.

Закликаємо працівників пунктів прийому металобрухту та усіх небайдужих повідомляти про осіб, ймовірно причетних до даного злочину. Нагадаємо, найдовший в Україні аераційний фонтан запрацював у жовтні 2017 року.

Тернопіль житлово-комунальний