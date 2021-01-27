З чого зводять новобудови в Україні: з’ясовуємо на прикладі ЖК Creator City

Для більшості українців ключова різниця між старим житлом та новобудовою найчастіше зводиться до двох основних тез. Перша — новий будинок довше прослужить. Річ не лише в тім, що в нього довший термін експлуатації, який зазвичай складає від ста років, а й у проблемі застарівання вторинного житла. Передусім так званих «хрущовок», більшість з яких вже вичерпали той строк, на який були розраховані.

Інша ключова теза — старий будинок вже готовий. У той час як в новобудові житло частіше за все доводиться чекати: більшість квартир у ньому продається ще на етапі будівництва, а після введення в експлуатацію залишаються лічені варіанти, з яких не завжди можна обрати такий, що підійде за своїми параметрами саме вам.

Водночас, важливих відмінностей між старим і новим житлом значно більше, і різниця навіть у 10 років несе в собі сукупність колосального прогресу у матеріалах, технологіях, підходах. Чому порівнювати сучасну новобудову та вторинне житло — це наче ставити в один ряд космічний шаттл та перші біплани, розберемося на прикладі житлового комплексу бізнес-класу Creator City від девелопера «Креатор-Буд», який будується на столичній Лук’янівці.

Фото: ЖК Creator City

Сьогодні в Україні використовуються майже всі можливі технології будівництва — від звичної панельної до модульного 3D-друку. Але найбільшої популярності досягла монолітно-каркасна технологія. Вона забезпечує високу надійність будівлі, яка вистоїть навіть у землетрус, мінімальну усадку, що дозволяє не перейматися за щойно зроблений ремонт, а також широкі можливості перепланування — в монолітній новобудові немає несучих стін, тільки колони. При цьому в Creator City такий підхід поєднаний з використанням для стін червоної керамічної цегли — матеріалу, який давно довів свою високу довговічність, екологічність та енергоефективність.

Колосальна різниця у технічних підходах простежується і в облаштуванні фасаду будинку. Зокрема, старі будинки або не мають утеплення взагалі (що призводить до великих тепловтрат та появи плісняви через високу вологість), або роки потому термомодернізуються переважно з використанням пінополістиролу, який становить смертельну небезпеку для людини у разі загоряння. У той час як сучасні новобудови найчастіше утепляються мінеральною ватою, яка не горить навіть за високих температур, не деформується та не заважає нормальній циркуляції повітря.

Разом з тим у житлових комплексах бізнес-класу, таких як Creator City, для облаштування фасадів використовуються ще й навісні вентильовані системи. Вони захищають від холоду взимку та перегрівання влітку, додатково знижують тепловтрати та поліпшують звукоізоляцію. А головне — дозволяють створити унікальний та естетично привабливий образ будинку — в новобудові від «Креатор-Буд» вентильований фасад оздоблюється керамогранітом.

Фото: ЖК Creator City

У сучасному житловому комплексі кожна використовувана технологія покликана підвищити комфорт мешканців. Так, у першому будинку Creator City передбачені 6 ліфтів KONE, які домчать на потрібний поверх зі швидкістю 2 метри на секунду. Система контролю доступу із персональними ключ-картками гарантує, що ніхто сторонній не потрапить ані у ліфт, ані на ваш поверх. А від зайвого шуму позбавить додаткова міжповерхова звукоізоляція.

Не перейматися щодо тепла в квартирі допоможуть дахові котельні: автономне опалення дозволяє самостійно вирішувати, коли розпочинати та закінчувати опалювальний сезон і яку температуру встановлювати. За бажанням мешканці можуть встановити і сучасну систему клімат-контролю від LG з тепловими насосами на даху, яка працює як на охолодження, так і на обігрів житла, чим дозволяє заощадити до 40% на опаленні.

Різниця проявляється і в архітектурних рішеннях, використовуваних при зведенні новобудов. Завдяки прогресивним підходам у Creator City з’явилися і триметрові стелі, як у омріяних корінними киянами «сталінках», і великі панорамні вікна, з яких так приємно насолоджуватися краєвидом Лук’янівки або великим зеленим парком на території ЖК. Замість класичних під’їздів тут з’являться дизайнерські лобі, як у п’ятизірковому готелі – з мебльованими лаунж-зонами, багатофункціональними вбиральнями, колясочними, лапомийками для домашніх улюбленців тощо.

Свій унікальний вигляд отримав і кожний будинок. Зберігаючи загальну стилістичну єдність, Creator City пропонує різні форми для різних будівель — від чітких геометрично правильних до плавних, наче морська хвиля.

Фото: ЖК Creator City

Втім, найголовніша відмінність нового житла полягає навіть не у матеріалах, технологіях чи конструктивних особливостях. Дійсно прогресивний житловий простір вже давно не обмежується стінами квартир, особливо у багатофункціональних проектах, до яких відноситься і Creator City. Тому разом із новими будинками на охоронюваній території без авто з’явиться власний дитячий садок, супермаркет, медичний центр, спортивний комплекс з басейном, великий підземний паркінг, численні зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики, офіси, магазини, кафе та сервіси. А також головна родзинка проекту — зелений парк на 2 гектари із власною водоймою. Відтак мешканці Creator City одразу отримають все необхідне не тільки для життя, а й для роботи та відпочинку, розваг і дозвілля — а про це у старому будинку залишається лише мріяти.