«Піккардійська Терція» приїде у Тернопіль: «З любов’ю для вас!»

«Карантин – явище тимчасове, а музика – вічна», – з таким месседжем і концертною програмою «З любов’ю для вас!» у лютому вокальна формація «Піккардійська Терція» завітає у Тернопіль, Рівне та Івано-Франківськ. Тернопіль у графіку «піккардійців» – 13 лютого. Того дня на сцені Тернопільського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка заплановано два виступи – о 16:00 та 19:00. Концерти відбуватимуться з дотриманням вимог МОЗ.

«З любов’ю для вас!» – так називається нова концертна програма «Піккардійської Терції», яка об’єднує в собі усе те найкраще, що акапельний колектив створив ось уже протягом понад 28-ми років творчості. «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Сядеш у поїзд»… За живим виконанням цих та інших пісень скучили і самі «піккардійці», і їхні шанувальники по всій Україні. Адже торік, у зв’язку з пандемією Covid-19 і карантином, «Терції» довелося скасувати практично усі заплановані концерти та гастролі.

– Давно ми уже не бачилися на живих концертах, тому заспіваємо як свої найкращі пісні, так і ті твори, які не так часто виконуємо на сольних виступах, – розповідає художній керівник «Піккардійської Терції» Володимир Якимець. – Одне слово, для дорогих тернополян готуємо все те, що люди люблять і чого від нас чекають, за чим уже встигли за час карантину скучити. Нарешті, разом поспіваємо та обміняємося гарним настроєм. Адже карантин – явище тимчасове, а музика – вічна!

Вимушена концертна перерва у 2020-му спонукала «Терцію» до цікавих експериментів. Так торік у червні акапельний колектив став першими, хто у Львові наважився на сольний автомобільний концерт на даху. І артисти не просто зібрали аншлаг слухачів в автомобілях, а й дали початок успішному продовженню цього нового розважального формату. Незадовго опісля цього формація дала великий онлайн-концерт, зібравши в мережі понад 100 тисяч переглядів. Цей виступ колективу транслювали одночасно в Україні, США, Канаді та ОАЕ. А у серпні-2020 «піккардійці» стали відкриттям нового концертного формату у Києві під назвою «Дистанція», який відбувався на «Арт-Заводі Платформа».

Не припиняла «Піккардійська Терція» і студійної роботи. Відтак чоловічий секстет порадував за час карантину своїх шанувальників і пісенною новинкою – піснею «Розпрощався стрілець», що стане офіційним саунд-треком до нового українського фільму «Інший Франко», прем’єра якого запланована на серпень 2021 року – до 30-річчя Незалежності України: