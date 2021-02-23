Зловмисники знову пошкодили та викрали кабелі із аераційного фонтану у парку Шевченка

Менше місяця тому ми повідомляли про те, що невідомі особи пошкодили та викрали електрокабелі з ділянки аераційного фонтану, який розташований за причалом «Центральний».

Кабелі були «заховані» у поліпропиленові труби, які зловмисники розрізали, щоб викрасти електрокабель. Крадіжку виявив завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер. На жаль, правоохоронні органи не знайшли зловмисників, і сьогодні пан Михайло повідомив, що на вихідних ситуація повторилася. Цього разу – ще більш зухвало: зруйновані та викрадені кабелі обабіч в межах першої черги аераційного фонтану поблизу острова “Чайка”. На місці події працівниками парків виявлені сліди зловмисника, а також залишки ізоляції та гофри.

Розмір збитків не встановлений, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» було спрямовано відповідні заяви до Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. На жаль, станом на цю хвилину, поліція ще не обстежила місця злочину.

Закликаємо працівників пунктів прийому металобрухту та усіх небайдужих повідомляти про осіб, ймовірно причетних до даного злочину. Нагадаємо, найдовший в Україні аераційний фонтан запрацював у жовтні 2017 року.

Тернопіль житлово-комунальний