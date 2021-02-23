У тернопільській книгозбірні Леся Українка зазвучить різними мовами світу

Читання відбудуться у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей в рамках літературного вечора «Довго щирими тими словами до людей промовлятиму я…», присвяченого 150-літтю від дня народження геніальної Лесі Українки.

Такий віршований мовний челендж є дуже символічним, адже окрім письменницького дару, Леся відома нам як інтелектуалка і поліглотка, так як добре зналась на історії та культурі і вільно володіла сімома мовами світу.

Вірші поетеси англійською, французькою, польською, німецькою та рідною, українською, мовами декламуватимуть читачі бібліотеки, зокрема сектору літератури іноземними мовами. Крім того, учасники заходу дізнаються багато маловідомих фактів про життя і творчість Лесі Українки.

Усіх бажаючих відвідати захід, чекатимемо 24 лютого, о 14.00 за адресою: вул. Коперника, 17 – Тернопільська обласна бібліотека для дітей.

Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД