Троє медиків із Тернопільщини стали лавреатами щорічного конкурсу «Людина року – 2020»

Серед десяти лавреатів цьогоріч – аж троє представників медичної сфери Тернопільщини. Це Тетяна Дмитрів, старша медсестра відділення анестезіології інтенсивної терапії Монастириської районної лікарні (а тепер – КНП «Монастириська міська лікарня»), Оксана Кадубець, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги (КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги») та Василь Копча, професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (ТНМУ імені І. Я. Горбачевського).

Тетяна Дмитрів – старша медсестра відділення анестезіології інтенсивної терапії. Працює у медзакладі понад два десятки років. Монастириська на початку пандемії стало епіцентром захворювань на COVID-19 навесні 2020 року.

Оксана Кадубець – завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець.

Василь Копча – професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського МОЗ України, український вчений у галузі інфекційних хвороб, з 2006 року – доктор медичних наук, з 2007 року року – професор.

Організаторами конкурсу є спортивно-мистецький та духовний центр «Моя Україна» і редакція обласної газети «Вільне життя». Засновано конкурс ще у 2001 році. За цей час його лавреатами стали близько двохсот краян.

Можна з упевненістю сказати, лавреатами щорічного конкурсу «Людина року – 2020» стали ті, які першими стояли тай надалі стоять на передовій боротьби з коронавірусом в області.

Додамо, що державні установи, відомства та громадські організації за підсумками року подають кандидатури на розгляд спеціальної комісії, яка й визначає номінантів. Особливу увагу при цьому приділяють фахівцям у галузі культури, освіти, медицини, фі-зичної культури та спорту. Переможцями можуть бути представники й інших сфер діяльності, якщо вони цього заслуговують. «Людиною року» на Тернопільщині може стати як представник області, так і діяч всеукраїнського рівня. Це лише додає престижу номінації, вибо¬роти, яку дуже непросто.

Далі комісія на спеціальному засіданні визначає десять (інколи й більше) переможців конкурсу.

Кожен лавреат під час урочистої церемонії відзначення кращих людей року отримує статуетку «Ніка», пам’ятну медаль та свідоцтво, що засвідчує нагороду.