Зростання тарифів на воду в Україні скасували

В Україні 3 липня скасували рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням від 29 червня тарифи на послуги 34 водоканалів уже з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Рішення про скасування своєї постанови від 29 червня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час свого позачергового засідання. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив:

“Верховний головнокомандувач у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого регулятором рішення. Крім цього, прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений у проєкті рішення”.