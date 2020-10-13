Прокат авто в Киеве: что нужно знать об услуге

Каждый человек, который хотя бы раз бывал в Киеве, знает, насколько долго и неудобно пользоваться общественным транспортом столицы. Не говоря уже о местных жителях, вынужденных сталкиваться с очередями, хамством и вечными пробками ежедневно. Поэтому вопрос альтернативы сложившейся ситуации всегда актуален. Есть ли выход, если постоянные поездки на такси, а тем более приобретение собственного автомобиля, – слишком дорогое удовольствие? Несомненно, многие уже знают ответ на это вопрос. Прокат автомобилей от компании NarsCars (более подробно об условиях здесь: https://narscars.com.ua/kiev-r2) в последнее время становится очень популярной услугой. Попробуем вместе разобраться в преимуществах и недостатках такой услуги в условиях современного Киева.

Основные преимущества аренды машины без водителя

В последнее общественный транспорт несет в себе все большее количество угроз для жизни и здоровья пассажиров. Помимо привычных всем проблем с качеством обслуживания, возможностью стать жертвой карманников и других, появилась еще одна опасность – возможность подхватить коронавирус Covid-19. Аренда автомобиля одним махом решает все эти проблемы. Также стоит учесть, что это всегда комфорт и скорость в перемещении из одной точки города в другую. При этом всегда есть возможность менять автомобили хоть каждый день, выбирая нужную модель под определенные задачи. Немаловажным моментом является стоимость подобных услуг. Конечно, все зависит от класса автомобиля и сроков аренды (чем она больше, тем стоимость меньше). Но при условии интенсивной эксплуатации авто на прокат выходит дешевле, чем такси. К тому же можно взять на прокат, к примеру, электромобиль, и минимизировать затраты на топливо. Ситуаций, в которых данная услуга сможет действительно выручить – множество. Именно поэтому ее востребованность постоянно растет.

Как взять авто на прокат?

В NarsCars достаточно гибкие условия и большой выбор машин. Но чтобы взять в аренду машину, необходимо соответствовать определенным условиям: быть старше 23 лет, иметь паспорт и водительское удостоверение, иметь стаж вождения от двух лет. Гражданам Украины также необходимо предоставить идентификационный код налогоплательщика. При заключении договора аренды необходимо также оставить залог от 300 долларов. Можно обойтись и без него, но при этом стоимость аренды увеличится.