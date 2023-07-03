Чотири зупинки серця, кома, забій головного мозку.., – тернопільські лікарі врятували дитину

26 березня 2023 року до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, після страшного ДТП, у критичному стані з численними травмами потрапляє 16 -річний юнак. І тоді починається справжня боротьба за життя… чотири зупинки серця, кома, забій головного мозку, видалення селезінки, розрив печінки, відмова нирок… У наших лікарів просто не було права на найменшу помилку, адже це могло коштувати життя Павлові.

✍️ «Незважаючи на критичний стан пацієнта, який поступив у анестезіологічне дитяче відділення з ліжками для інтенсивної терапії, лікарі нашого відділення спільно з лікарями-хірургами, нейрохірургами, неврологами та з Божою поміччю змогли врятувати життя ще зовсім молодої людини. Було проведено величезний об’єм роботи, ряд операцій. Враховуючи важкість стану, шансів було не багато, але ми з колегами не покладали рук», – зазначає лікуючий лікар Богдан Володимирович КРИНИЦЬКИЙ.

✅ За словами Богдана Володимировича, найбільша нагорода для нього – це коли Павло своїми ногами прийшов власноруч потиснути йому руку.

✅ Більше 20 днів у анестезіологічному дитячому відділенні з ліжками для інтенсивної терапії нашої лікарні, більше 20 днів запеклої боротьби за життя…

✅ Після стабілізації стану юнака транспортували на подальше лікування у Перше медичне об’єднання Львова.

✅ Численні операції, місяці важкого лікування, тривала реабілітація… І ось, у нашу лікарню завітав особливий гість. Своїми власними ногами Павло, разом із батьками, прийшов особисто подякувати своїм рятівникам.

✅ Таких історій у лікарів дуже багато. Після них хочеться працювати ще більше, адже розуміємо, що працюємо у правильному напрямку та потрібні нашим маленьким пацієнтам.