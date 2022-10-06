Будинок, у якому живуть заможні тернополяни, утеплять за бюджетних понад 700 тисяч гривень

5 жовтня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про збільшення суми коштів для проведення необхідних робіт з термомодернізації багатоквартирного житлового будинку, що на вул. Івана Франка, 23 у Тернополі.

Комплексна термомодернізація будинку ОСББ «Центральне 23»розпочалася у листопаді минулого року. Роботи виконуються за Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд енергоефективності» за пакетом заходів «Б» (комплексний).

Додаткові кошти виділено у зв’язку із збільшенням вартості робіт, а відтак сума дофінансування складає понад 200 000 грн. Загальна ж сума на виконання робіт із внесеними змінами з міського бюджету відтепер становить 722 588 гривень.

Нагадаємо, в рамках термомодернізації заплановано виконати роботи із теплоізоляції зовнішніх стін будівлі, облаштування зовнішнього входу, заміни дверей, блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях загального користування та у квартирах, утеплення і засклення балконів та лоджій. Також передбачено комплекс робіт з модернізації та облаштування системи освітлення.

Чимало тернополян, дізнавшись про це рішення виконкому, обурилися. Ось найхарактерніший коментар з соцмереж: “Не смішіть, там живуть досить не бідні мешканці, які самі можуть собі профінансувати, краще виділити гроші на будинки, де мешканці не мають такої можливості. Цікаво, чому так на цей раз виконком вирішив вислужитися?”, – написала Євгенія Некрасова.

Додамо, що в цьому будинку мешкав (можливо й досі там живе) колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Стойко (2005-07 рр.).



