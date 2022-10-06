Чортківські поліцейські розпочали два кримінальні провадження за фактами шахрайських дій, пов’язаних з отримання адресної допомоги від держави

Два випадки неправомірного отримання допомоги від держави задокументували співробітники Чортківського райвідділу поліції.

Один із фігурантів, 58-річний житель району, незаконно отримав допомогу як внутрішньо переміщена особа.

Чоловік вже більше шести років проживає в одному із сіл Чортківщини, а офіційно зареєстрований в одній із областей, де тривають бойові дії. Чоловік вирішив скористатися ситуацією і оформити допомогу від держави. Подав до відповідних органів неправдиві відомості і йому надійшли виплати у сумі 4 000 гривень.

Шляхом обману отримав адресну допомогу від держави ще один мешканець Чорткова. Чоловік надав неправдиві дані про тимчасове проживання у його помешканні внутрішньо переміщених осіб і йому надійшла компенсація за їхнє розміщення.

Факти шахрайств викрили правоохоронці. Тепер обом чоловікам доведеться повернути бюджетні кошти та понести кримінальну відповідальність. Їхні дії поліцейські кваліфікують за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.