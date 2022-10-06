Ще один спиртовий завод Тернопільщини продаватимуть на прозорих торгах

Фенд держмайна України опублікував перелік спиртових заводів, які планують продати на аукціоні в листопаді цього року. Серед них і Залозецький спиртовий завод. Стартова ціна – 30,8 млн. грн. Аукціон з продажу заводу планують на 21 жовтня.

Зазначимо, що умови приватизації МПД “Укрспирту” передбачають зобов’язання нового власника сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП “Укрспирт” для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.

Умови приватизації інших спиртових потужностей – погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців.