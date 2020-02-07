Народні депутати, не стимулюйте передчасні пологи!, – Петро Ландяк

З усіх сил намагаються сьогоднішні депутати, розумію, що за вказівкою Президента Володимира Зеленського, запровадити обіг землі сільськогосподарського призначення.

Я неодноразово писав на цю тему. Повторю. СЬОГОДНІ КРАЇНА НЕ ГОТОВА до ринку землі !!!

ЧОМУ?

Перше. В країні не діють закони, або діють вибірково. Не перекрито можливостей рейдерських захоплень землі і посівів. Не діє Атимонопольний комітет. Висока тіньова економіка, а тому умови на ринку є неконкурентними. В правовому полі не зроблено жодного кроку вперед з попередньою владою.

Друге.

Земля не повинна продаватись юридичним особам. Доцільно запозичити досвід країн Європи, які встановили обмеження покупки землі фізичними особами до 500 га, і такі особи мають постійно проживати в конкретних населених пунктах, де вони хочуть придбати землю та одночасно займатись сільським господарством. Так що «велосипед» не потрібно придумувати – він є готовий. Головне, цей закон направити для забезпечення інтересів простих українців, а не олігархів чи іноземців…

Також потрібно провести належну роботу по підтримці і підготовці до ринку дрібних фермерських господарств, яких скоро будемо заносити в “Червону книгу”. А на їх належну підготовку потрібно декілька років.

Так, теперішня влада не винна, що цієї роботи не робили всі попередники, це так! А спішити тепер для чого…???

ЦЕ ТЕ САМЕ, ЩО СТИМУЛЮВАТИ ЖІНКУ ДО ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ.

Звертаюсь до народних депутатів:

“ХЛОПЦІ, ВИ ВСІ МОЛОДІ. КУДИ СПІШИТЕ? ЧИ ХТОСЬ ВАС ПІДГАНЯЄ??? ДАВАЙТЕ ВИКОНАЄМО НАЛЕЖНУ ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ, ОКРЕМІ АСПЕКТИ Я ОПИСАВ ВИЩЕ, а тоді через два-три роки приймайте цей закон. Не спішить, це надто складно. Тут не те, що когось можна насмішити, спішачи, з цим законом, ви так наламаєте дров, що країни може не лишитись…”

Закликаю депутатів від Тернопільщини і їх соратників для впливу на них, проявити твердість і не підтримувати законопроект про обіг землі.

Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція”, депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк