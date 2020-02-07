Які зарплати в оточення Тернопільського мера

Кілька днів тому міський голова у відеозверненні до уряду заявив, що у Тернополі проводяться жорсткі заходи економії.

Щойно отримав відповідь на інформаційний запит по зарплатах секретаря та заступників мера за один місяць – грудень 2019р.

Отже, через жорсткі заходи економії місячні зарплати найближчих людей до мера наступні:

1️⃣0️⃣5️⃣ 0️⃣4️⃣9️⃣ грн ШУМАДА Віктор Володимирович

6️⃣6️⃣ 9️⃣2️⃣8️⃣грн ХІМЕЙЧУК Іван Сергійович

6️⃣5️⃣ 1️⃣6️⃣4️⃣ грн БИЦЮРА Леонід Олексійович

6️⃣3️⃣ 9️⃣5️⃣8️⃣ грн ДІДИЧ Володимир Євгенович

2️⃣5️⃣ 3️⃣1️⃣8️⃣ грн ОСТАПЧУК Вікторія Олександрівна (нижча зарплата очевидно через декрет)

6️⃣1️⃣ 5️⃣5️⃣6️⃣ грн СТЕМКОВСЬКИЙ Владислав Володимирович Ось такі жорсткі заходи економії по-тернопільськи. Автор: Олег Синовець