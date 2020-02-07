Знайшли хлопців, які обікрали туристичну скриню в Чорткові

Ними виявилися троє неповнолітніх з міста Заліщики, один — із Заліщицького району. Про це повідомив мер Чорткова Володимир Шматькою.

1. Перша подія (зло).

Вже вдруге за рік молоді люди, шукаючи легких грошей, ламають нашу скриню в центрі міста.

Перший раз це сталось в липні 2019 року, злочинців не знайшли і відеокамери міста не допомогли, нажаль.

Другий раз це сталось вчора в 3 годині ночі. Четверо молодих людей розбили нашу скриню і викрали гроші. Сума нам не відома, але припускаємо 3-4 тис грн, також були купюри євро, долар, і гроші інших країн світу.

Всім містом разом з працівниками поліції, ми шукали цих «героїв».

Я оголосив про премію 10 тис. грн тому хто допоможе поліції встановити особи цих людей.

Знайшли!

Троє неповнолітніх з міста Заліщики, один із Заліщицького району. Складні сім’ї. Триває слідство.

2. Друга подія (добро).

Десь через 30 хв., після того, як ці злочинці викрали гроші, попри скриню йшов на роботу чоловік Хоцінський Володимир Геронович, житель нашого міста, працівник підприємства ПЧ-9 ( Укрзалізниця) і побачив, що розкидані гроші по тротуару, дорозі, зламана скриня. Він зібрав їх. Подзвонив до мене вже разом з колегою по роботі Смаглієм Валерієм ( житель села Біла) і повідомили про це. А вже після обіду принесли ці «врятовані» людські гроші в міську раду:

-1689 гривень, 30 копійок;

– 52 польських злотих;

-1,5 Євро.

Кланяюсь і щиро дякую цим справжнім Людям, що повернули те що знайшли!

Ця історія мені показує, що світ рятує завжди добро і людяність!

Щиро дякую всім працівникам райвідділу поліції і начальнику Анатолію Мельнику за оперативність і відмінну роботу!