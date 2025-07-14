Парламент під мікроскопом: як голосують Богданець, Люшняк, Василів і Чайківський

Богданець, Василів, Люшняк: наскільки ефективно нардепи з Тернопільщини голосували за реформи?

Аналітики «Вокс Україна» оприлюднили чергове дослідження щодо ефективності роботи народних депутатів. У фокусі — рівень підтримки реформаторських законопроєктів депутатами дев’ятого скликання Верховної Ради. Серед них — і представники мажоритарних округів із Тернопільської області.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) депутатів — це аналітичний показник, який базується на кількості голосувань за закони, що змінюють країну: прозорість, дерегуляція, цифровізація, судова реформа, євроінтеграційні рішення тощо. Чим частіше депутат підтримує реформаторські ініціативи — тим вищий його ККД.

За результатами дослідження, народні депутати від Тернопільщини продемонстрували один з найвищих середніх ККД по країні — 76,13%. Зокрема:

Ігор Василів — 90%

Андрій Богданець — 70%

Микола Люшняк — 68%

Іван Чайківський — 55%

Найактивнішим серед представників Тернопільщини виявився Ігор Василів, який підтримав 9 із 10 реформаторських законів. Найнижчий показник у Івана Чайківського, однак і він перевищує загальний середній рівень по парламенту.

У той же час в межах 12-ї сесії Верховної Ради, що тривала з вересня 2024 по січень 2025 року, 12 депутатів узагалі не проголосували за жоден із реформаторських законопроєктів. Частина з них — хронічні прогульники або перебувають під слідством. У цьому списку — і Вадим Рабінович, і Олександр Дубінський, і Вадим Столар.

Загалом, за п’ять років роботи Верховної Ради ІХ скликання, 21% депутатів показали стабільну підтримку реформ, 62% — визнані поміркованими реформаторами, а 17% — віднесені до антиреформаторів. До останньої групи належать здебільшого представники фракцій «Батьківщина», «За майбутнє» та колишні члени ОПЗЖ.

За словами аналітикині проєкту «Індекс реформ» Вікторії Виговської, збільшення частки депутатів, які ігнорують реформаторські ініціативи, — це тривожна тенденція, що ускладнює процес ухвалення системних змін у країні.