Вперше на Тернопільщині Український Червоний Хрест організував сімейні табори

У санаторії «Медобори» завершилися сімейні табори для внутрішньо переміщених та місцевих опікунських родин. Протягом трьох заїздів у них взяли участь 120 дорослих та дітей. Такі навчально-тренувальні заходи вперше організовані в нашій області Українським Червоним Хрестом на Тернопільщині за фінансової підтримки Норвезького Червоного Хреста. Також допомогою долучилася Служба у справах дітей, сформувавши списки учасників.

Табори на Тернопільщині передбачили максимум комфорту для дітей, їхніх опікунів та сімей, що прибули із небезпечних регіонів:

5-разове повноцінне і збалансоване харчування;

дво- та тримісне поселення;

насичена навчанням і дозвіллям програма перебування;

оздоровчі процедури і тренування.

«Щодня ми адаптували програму під побажання учасників, адже хотілося, щоби в них залишилися незабутні враження від цього відпочинку», – каже керівник табору, фахівець Українського Червоного Хреста на Тернопільщині Олексій Шейка.

Маленький Толик приїздив сюди зі своєю прийомною мамою Наталею. Розповідає, що знайшов нових друзів, захопився туризмом і досхочу наївся вареників та фруктів. А 9-річний Віталик, котрим після втрати батьків опікується бабуся, навчився в таборі плавати і грати у футбол.

Окрім дозвілля, діти й дорослі відвідали різні тренінги від фахівців обласної організації Українського Червоного Хреста. Навчалися надавати першу допомогу, формувати корисні звички, правильно харчуватися і підтримувати своє здоров’я.

«У таборі діти відкрилися, стали проявляти багато емоцій, у них тепер світяться очі від радості. Це, напевне, і є найкращий результат нашої роботи», – резюмує Олексій Шейка.