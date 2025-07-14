Озерна, Теребовля та Підволочиськ — лідери з наповнення бюджету у 2025 році

За перше півріччя 2025 року бюджети громад Тернопільської області отримали майже 4,9 мільярда гривень. Це на 335 мільйонів більше, ніж планувалося, і на 757 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Про це повідомила заступниця директора департаменту фінансів Тернопільської ОВА — начальниця бюджетного управління Анна Марчук.

📈 Хто зібрав найбільше податків?

План перевиконали 49 громад, найкращі показники у Озерній, Теребовлі, Купчинцях і Підволочиську.

Водночас 6 громад не змогли забезпечити заплановані надходження — це Скалат, Байківці, Збараж, Більче-Золоте, Залізці та Іване-Пусте. Разом вони не зібрали близько 4 мільйонів гривень.

📊 Чому важливо грамотно планувати бюджет?

Раптовий дохід — не завжди добре. Якщо громада одразу витрачає несподівано великі надходження, а наступного місяця вони падають — це може створити фінансову кризу.

📌 Дохідна частина в деталях:

ПДФО (60% бюджету громад) — зріс на 18,5% . Найкращі громади: Товсте, Колиндяни, Озерна, Іване-Пусте, Велика Березовиця. Найгірші — Більче-Золоте (падіння на 26%), Золотопотіцька та Лопушненська.

Єдиний податок — зріс у середньому на 13% . Найбільше: Нараїв, Золотники, Борсуки, Почаїв, Теребовля. Падіння — у Копичинцях, Підгородньому, Іванівці.

Податок на майно — найкращі показники: Лопушне, Васильківці, Іванівка, Нараїв і Теребовля. Зменшення — у Великих Дедеркалах, Білій, Борсуках, Копичинцях.

🍷🚬 Акциз на алкоголь і тютюн — у середньому 142 грн на особу.

Найбільше отримали Великогаївська (425 грн) та Тернопільська (364 грн) громади. Найменше — Великодедеркальська, Колиндянська, Козлівська, Мельнице-Подільська (12–19 грн на людину). Сума акцизу залежить від боротьби громади з тіньовим ринком.

📉 Дві громади з мінусом:

Трибухівці — через одноразову ситуацію, Більче-Золоте — на 7% менше, ніж торік.

✅ Загалом доходи громад зростають, а станом на 1 липня область виконала бюджетний план на 53,5%, що ставить Тернопільщину на 12-те місце серед регіонів України.