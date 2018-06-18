Протести та курйози на черговій сесії Тернопільської міської ради

15 червня відбулася 25 сесія Тернопільської міської ради. На засіданні було багато земельних питань, депутатських звернень та виступів громадян. Сесія розпочалася з затримкою, у порядку денному понад 200 питань.

При вході громадян, як завжди, зустрічала поліція та муніципали. Зокрема, мешканці міста зіткнулися з тим, що їх не хотіли впустити в приміщення міської ради. Муніципальна поліція стверджувала, що для того, аби зайти, необхідно зареєструватися та попередньо написати заяву. Згідно їхніх слів це регламентується внутрішніми документами ТМР. Проте, порядок доступу до засідань повинен визначатися міською радою виключно відповідно до закону. А недопуск громадян на сесію є його прямим порушенням.

Відповідно до част.17 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. А п.4 част.1 ст.3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вказано, що право на доступ до публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень. Тобто поліція не може обмежувати доступ людей до засідання. Цим вона порушує законодавство України. Адже прохід на засідання ради не залежить від того, чи розглядають там ваше питання, скільки вам років або того скільки людей вже зайшло всередину. Всі бажаючі можуть зайти в залу та наглядати за процесом проведення сесії.

Від людей, яких не впустили ми почули, що поліція аргументувала свої дії також тим, що зала не “резинова” і не може помістити всіх. Багато мешканців змушені були слухати хід засідання на вулиці. Такі аргументи теж не відповідають закону, вони можуть мати лише рекомендаційний характер, проте, не можуть заборонити людям заходити у залу. В разі необхідності законом також передбачено те, що засідання можуть проводитися в іншому місці за розпорядженням міського голови, що дає змогу забезпечити явку всіх осіб, які мають право бути присутніми на засіданні і не обмежувати їхні права в цьому.

Безпосередньо на сесії було багато земельних питань, депутатських звернень та виступів громадян. Депутатка ТМР від Радикальної партії Олега Ляшка Яциковська Оксана щойно оголосила про зміну голови фракції Радикальної партії в Тернополі. Ним став Тарас Серетний.

Не обійшлося і без курйозів. Депутат від ВО “Батьківщина” Володимир Гринда закликав раду звернутися до Управління торгівлі, аби воно рекомендувало не продавати під час релігійних свят білизну:

“Ну, щоб на Зелені свята та Світлий понеділок відкривали та продавали труси, то трошки вже перебір… Треба хоч попередження про те, щоб таке не робилося”.

“Про що попередження? Про труси чи про що?” – перепитав головуючий Сергій Надал.

“Щоб на Зелені свята труси не продавали” – відповів Володимир.

В результаті депутати підтримали колегу та проголосували за те, щоб звернутися до Управління торгівлі, аби воно рекомендувало закривати приватні точки продажу на ринку під час релігійних свят.

Також на сесії йшла мова про систему ProZorro.Продажі. Депутат Назарій Зелінка з фракціїї «Об’єднання «Самопоміч» запитав у начальника Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимира Мединського, чому ТМР ще нічого не продала через цю систему, адже рік тому був підписаний меморандум про співпрацю та рекомендував продавати через ProZorro місця сезонної торгівлі в парках, адже це було б вигідно для Тернополя, зважаючи на кількість фестивалей в місті. Володимир Мединський прокоментував:

“По управлінню комунального майна по реалізації якогось майна ми перенести до слідуючого засідання прийняти по відчуженню… А по приватизації вже з 1 липня все піде тільки через прозоро це вже прийняли”

“Ми маємо відповідні закони. Тобто система прозоро не відповідала повністю тим законам, які регламентував порядок продажу комунального майна. Стосовно парків, то ми це рішення приймали. Порядок оголошення конкурсів на місцях в парках може бути оголошено раз на рік. Відповідно це буде враховано вже з наступного періоду” – додав Сергій Надал.

Про тернопільські садочки говорили на сесії батьки, що не мають тернопільської прописки. Вони декілька місяців вже протестують проти того, що за навчання нетернопільських дітей потрібно платити гроші. На сесіях ТМР їм пояснюють, що кошти має платити адміністрація громади, а в садочку відмовляються вчити діт ей та вимагають 1215 грн. Під час сесіїї одна з мам виступила.

“Ми ходимо три роки у садочок №20. Ми ніколи не мали жодних конфліктів. Якщо там просили гроші на ремонти, то ми здавали стільки – скільки казали. А тепер – така колотнеча. Я не розумію! Ми за те, щоб не робили різницю: сільські діти та міські. Діти – всі однакові. І ми будемо відстоювати свої права” – сказала під час свого виступу мама, сина якої не допустили до занять за несплату 1215 грн.

Проте, батькам черговий раз пояснили те, що платити зобов’язані не вони, а ті органи місцевого самоврядування, на території яких зареєстрована дитина.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Довідка: Центр громадського контролю “Дій!” – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).