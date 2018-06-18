З 1 липня тернополяни можуть залишитись без гарячої води

В зв’язку з тим, що КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” не може провести належний розрахунок за спожитий природний газ, існує загроза припинення надання послуги з централізованого постачання гарячої води в місті Тернопіль з 1 липня 2018 року.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року №187, у виробника теплової енергії не повинно бути заборгованості перед НАК “Нафтогаз України”, та рівень розрахунків повинен бути не нижче 90%.

У тарифах на теплову енергію для потреб населення, встановлених підприємству, закладена пільгова ціна на природній газ, яка є на 52% меншою ніж ринкова ціна.

У відповідності до законодавства за пільговою ціною КП “ТМТКЕ” може купувати природний газ тільки у НАК “Нафтогаз України” і не може укласти аналогічний договір з іншими газопостачальними організаціями. Собівартість послуги з постачання гарячої води в травні місяці для підприємства склала 14 млн. грн., натомість Споживачі в травні сплатили за послугу всього 4 млн. грн.

Заборгованість мешканців на сьогоднішній день складає 47 млн. грн. та спостерігається низький рівень оплати спожитих послуг Споживачами, що не дає можливості підприємству отримати номінацію для придбання природного газу на виробництво гарячої води в липні 2018 року.