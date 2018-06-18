До Тернополя приїде улюблений канадійський вчитель Тарас Малюжинський

Незабаром до Тернополя приїде всіма улюблений канадійський вчитель Тарас Малюжинський.

Пан Тарас перебуватиме в Тернополі з 9 по 13 липня 2018 р. і буде проводити вже вп’яте безкоштовні курси англійської мови для школярів та дорослих. Цього року курси називатимуться “English&Canada” і відбуватимуться в Тернопільскій обласній бібліотеці для молоді. Школярі займатимуться щодня з 15:00 до 17:00, а дорослі з 18:00 до 21:00. Групи на курси вже повністю сформовані, вільних місць немає.