Сергій Надал витратив понад 3 млн.грн. на “благоустрій скверу”, розділивши його на три тендери

Під час війни Сергій Надал витратив 3 231 960 грн на “благоустрій скверу”, розділивши його на три тендери

За час повномасштабного вторгнення Тернопільська міська рада витратила 3 231 960 грн. бюджетних коштів на «Благоустрій скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки». Зробили це тернопільські чиновники за три «підходи».

В першу чергу мусимо відзначити, що про жоден сквер мова не йде. Уклавши три договори з ФОПом Дідушком Ігорем Ігоровичем на 3 231 960 грн, міська рада застелила бруківкою дві доріжки по 100-150 метрів довжиною, та встановила сходи із пандусом на вході в парк Національного відродження зі сторони проспекту Злуки.

Слід зазначити, що громадські активісти подавали на «Громадський бюджет 2022» проєкт «Благоустрою скверу по проспекту Злуки», кошторис якого склав – 2 мільйона гривень. Але те, що хотіли реалізувати автори проєкту – справді можна назвати сквером.









Нагадаємо, що в листопаді 2022 року Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради оголосило тендер щодо «Благоустрою скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки у м. Тернополі» очікуваної вартості – 2 297 904.00 грн. Конкурентів Ігорю Дідушку під час проведення тендеру не знайшлося.

Договір №557 між Управління житлово-комунального господарства ТМР та Ігорем Дідушком підписано 21 листопада 2022 року. Сума договору склала 2 276 633 грн.

Щоправда, у день підписання документів сторони вносять зміни до договору, доповниши його пунктом 4.7. У ньому зазначається, що замовник може надавати виконавцю аванс у розмірі не більше 30% загальної вартості договору для придбання та постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій та виробі терміном до 30 днів. Тобто, від суми 2 276 633 гривень Ігор Дідушок отримав аванс у 30%.

Але через місяць, 28 грудня 2022 року, міська рада та Ігор Дідушок затверджують інші зміни, вже до пункту 3.1 договору. Згідно цих змін вартість робіт, які зобов’язався виконати підприємець, зменшується до 1 530 745 грн.

Через два дні, 31 грудня, термін дії договору завершився, а міська рада Тернополя відзвітувала про його виконання і розрахунок з виконавцем. Отже, міська рада та Ігор Дідушок провернули цілу мехінацію зі змінами до договору, аби підприємець зміг отримати авансом 683 000 гривень.

Наступний тендер «Послуги з благоустрою населених пунктів-благоустрій скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки» відбувся у березні 2023 року. Сума договору склала – 449 207 гривень. Тротуар зробили від сходів й до вулиці Чубинського.

Ну і третій тендер щодо «облаштування скверу» відбувся уже за тиждень після попереднього. Третього квітня Управління ЖКГ Тернопільської міськради підписало з Ігорем Дідушком договір на 1 252 008 гривень. На цей раз «скверний» об’єкт називався – «Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт на влаштування пандусу в межах сходів і пішохідного переходу на пр. Злуки в м. Тернополі».

Щоправда на цей раз у Дідушка з’явився конкурент, але його вартість робіт – на 70 тисяч менша – не вразила замовника торгів і його дискваліфікували через невідповідність критеріям.

Ось так Тернопільська міська рада під час війни здійснила «благоустрій скверу» на більш ніж три мільйона двісті тисяч гривень, розбивши його для відволікання уваги на три окремі закупівлі. У нас були ремонти доріг по 40 метрів, тепер з’явилися ще й благоустрої скверів, розділені на кілька частин.

Як відомо, Тернопіль витратив лише близько 2% міського бюджету на підтримку військових з початку повномасштабного вторгнення. Середній рівень по країні – 7% бюджету. Є міста, які витратили по 26% свого бюджету.

Політерно