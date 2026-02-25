САП просить конфіскацію квартир і авто нардепки Людмили Марченко на 8,2 млн грн

ВАКС перейшов до дослідження доказів нардепки Марченко у справі про конфіскацію активів



24 лютого Вищий антикорсуд розпочав дослідження доказів у цивільній справі про конфіскацію майна нардепки від фракції “Слуга народу” Людмили Марченко, повідомляє Центр протидії корупції.



Справу розглядає колегія суддів: Оксана Олійник, Катерина Сікора, Тетяна Литвинко.



САП просить конфіскувати п’ять квартир, майнові права на апартаменти в житловому комплексі Gravity Park в Києві та автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. Загальна вартість активів – понад 8,2 млн грн.



У САП дійшли висновку, що набути ці активи коштом законних доходів ані Марченко, ані її родичі не могли, у звʼязку з чим прокурори звернулись з позовом про конфіскацію.



Також був допитаний свідок, який підтвердив, що до нього зверталась “жінка” щодо переєстрації автомобіля Toyota Land Cruiser 200. Сама Марченко про цей факт не заперечує.



Нагадаємо, що проти Людмили Марченко розглядається кримінальна справа у ВАКС, де невдовзі очікується вирок. За версією обвинувачення, Марченко разом із помічницею Анастасією Колеснік отримала хабар за сприяння у виїзді чоловіків за кордон по системі “Шлях”.



Марченко і Колеснік звинувачують у зловживанні впливом. Нардепка вини не визнає та доводить провокацію з боку правоохоронних органів. Наступне засідання у кримінальній справі відбудеться вже 6 березня.



ЦПК разом із партнерами адвокатували механізм цивільної конфіскації, завдяки якому стягнення необґрунтованого майна корупціонерів стало набагато швидшим.

