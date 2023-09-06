Через 35 млн. грн. Володимир Камінський йде до суду у ролі підсудного

Судитимуть ексзаступника мера м. Тернополя, радника очільника ВО «Батьківщина» в області Степана Горуца – Володимира Камінського, обвинуваченого в організації незаконної приватизації колишньої залізничної лікарні

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Тернопільського міського голови, обвинуваченого в організації приватизації комунального майна вартістю 35 млн грн, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України).

За даними слідства, колишній посадовець, маючи вплив на посадових осіб Тернопільської міськради, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні вартістю 35 млн грн в оренду приватній фірмі, щоб надалі приватизувати під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт.

Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були.

До суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації історичної будівлі в центрі Тернополя.

Нагадаємо, що у 2015 році Генеральною прокуратурою України спільно з співробітниками Міністерства внутрішніх справ України викрито протиправну корупційну діяльність заступника Тернопільського міського голови Володимира Камінського.

Як повідомляла прес-служба Генеральної прокуратури України, чиновник зловживав своїм службовим становищем, систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду за вирішення питань про надання у користування земельних ділянок на території міста Тернопіль.

Згодом справу перекваліфікували з хабарництва на зловживання службовим становищем. Відтак Володимир Камінський отримав лише 25 тис. грн штрафу.

У мережі нерідко можна зустріти публікації пов’язані з бурхливою діяльністю цього «політика». Не обійшлось і без мільйонних перерахунків міською радою на скандальну охоронну компанію – «Роял Контракт». До речі співвласником якої вже став Степан Горуц (очільник «Тернопільської Батьківщини»). https://opendatabot.ua/c/39242337