Хвилина мовчання на честь Сергія ГОЦУЛЯКА

Сергій ГОЦУЛЯК, 42-річний підполковник служби цивільного захисту, загинув 4 січня 2023 року під час розмінування території поблизу села Шийківка на Харківщині.



Народжений 11 листопада 1980 року в Кам’янці-Подільському, Сергій з дитинства захоплювався піротехнікою. За 15 років служби він знешкодив сотні снарядів і авіабомб, перевірив понад 200 гектарів території.



З початком повномасштабного вторгнення Сергій розміновував звільнені території Київщини, а потім Харківщини. Це була його третя ротація.



“Це був висококваліфікований офіцер, спеціаліст, людина з великої літери,” – згадує колега Ігор Ваверчак.



За свою службу Сергій нагороджений медаллю “За бездоганну службу” III ступеня, посмертно – орденом “За мужність” та званням “Почесний громадянин міста Тернополя”.

За іні. Тернопільської міської ради.