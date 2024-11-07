Одна людина загинула, двоє в лікарні, – на Тернопільщині сталася жахлива ДТП

Поліцейські встановлюють причини ДТП на Теребовлянщині, в якій травмувалися люди.

Одна людина загинула, двох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні.

Аварія трапилася 7 листопада близько 14:00. На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селищі Дружба, зіткнулися Volkswagen T5 та Mercedes Benz Sprinter.

У результаті удару водій Volkswagen T5, 1958 року народження, загинув на місці події, пасажира з даного авто доправили до лікарні. Госпіталізувала бригада швидкої й кермувальника з Sprintera.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.