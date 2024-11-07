У Тернополі відбувся вечір-портрет видатної художниці Стефанії Шабатури

У теплій, дружній атмосфері однодумців та поціновувачів творчості талановитої мисткині-килимарки, націоналістки, дисидентки, багатолітньої невільниці радянських таборів, уродженки мальовничого Заліщицького краю Стефанії Шабатури в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 5 листопада відбувся вечір-портрет видатної художниці «Нескорений дух палаючого серця».

Споминами про життя і творчу діяльність великої української патріотки, поділилися: громадсько-політичний діяч, дисидент, правозахисник, член «Росохацької групи» Микола Мармус, громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольного руху, літератор, правозахисник, засновник та лідер «Росохацької групи» Володимир Мармус, наукова співробітниця Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів Леся Олійник, завідувач відділу російсько-української війни музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Ігор Войцехівський, директорка Заліщицької художньої школи Іванна Андрійчук.

Окрім того слово мав співорганізатор вшанування пам’яті Стефанії Шабатури, продюсер, краєзнавець, регіональний координатор Мандрівного фестивалю про права людини Docudays UA Володимир Ханас, котрий зачитав вітання учасникам заходу від очільниці Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства політв”язнів та репресованих Ореслави Хомик та директора Музею сакрального мистецтва Львівської архиєпархії УГКЦ , о. д-ра Севастіана Дмитруха.

Особливими акцентами заходу стали: майстерна декламація поезії Василя Стуса обдарованою ученицею Тернопільського ліцею №21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, учасниці театрального гуртка «Мельпомена» (керівник Надія Шамрик) Софії Довгалюк та виставка картин за мотивами творчості Стефанії Шабатури учнів Заліщицької художньої школи. До речі, під час підготовки виставки робіт музей відвідала гостя з музею Кишинева Наталя Віцинська, яку заступник директора центру Юлія Лукіша ознайомила з творчістю Стефанії Шабатури та роботами дітей. Молдавська гостя висловила пропозицію, щодо співпраці у популяризації творчості українських та молдовських митців.

Директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, депутат обласної ради, Володимир Вермінський подякував усім хто долучився до організації та проведення заходу.

Регіональний координатор Мандрівного фестивалю про права людини Docudays UA Володимир Ханас прокоментував подію; “Ми маємо вистояти та перемогти. А ще ми маємо все запам’ятати. Кожну подію. А головне – кожну людину, яка наближає день, коли закінчиться війна. І не тільки на фронті, а й в тилу. Маємо пам”ятати і вшановувати всіх, хто впродовж століть відстоював честь та гідність людини і України. Поза всякими сумнівами постать Стефанії Шабатури серед тих, хто надихає на перемогу. Щира дяка українським воїнам і всім, хто долучився до цього заходу”

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