Близькому товаришу тернопільського мера Сергія Надала віддають мега-прибутковий сміттєвий бізнес

Публічно влада Тернополя та області категорично відмовляється приймати львівське сміття. Автомобілі з відходами сусідів, які час від часу намагаються розвантажитись на Тернопільщині, блокують та штрафують. Та дехто у Тернополі зрозумів, що зі «сміттєвої блокади», у яку втрапив Львів, можна не лише зловтішатися, а й непогано заробити…

Погодити неможливо відмовити

Нещодавно на офіційному порталі депутатів Львівської міської ради з’явилися публікації про те, що постійна комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики погодила проект договору між КП «Львівспецкомунтранс» та ТзОВ «Європейський екологічний альянс» про спільну діяльність із будівництва об’єкта для тимчасового складування твердих побутових відходів. При цьому на облаштування ділянки планують виділити 12,7 млн. грн. Водночас, як випливає з наведеної у публікації інформації, Львів упродовж року зможе безкоштовно возити пресовані відходи в обсязі 200 тисяч тонн на полігон площею 6 га, що знаходиться у селі Миролюбівка Тернопільського району.

Найбільш цікавим є те, що згадана ділянка перебуває у постійному користуванні Тернопільської міської ради. Про це, зокрема, повідомив депутат Львівської мерії Віталій Свінціцький.

– Якщо умови договору є саме такими, як нас переконують, то, можливо, це стане кроком до того, аби нарешті налагодити нормальний вивіз непотребу з міста, заспокоїти громадськість Рясного, яка бачитиме, що сміття не просто завозять у мікрорайон, а після пресування одразу відправляють геть. Тож головне питання – як виконуватиметься договір і чи його умови справді такі оптимістичні, – зауважив Віталій Свінціцький.

Ця інформація наробила чимало шуму в тернопільських ЗМІ, адже «свободівський» міський голова Сергій Надал неодноразово категорично висловлювався з приводу «сміттєвих гастролерів» і публічно відмовляв Андрію Садовому подавати руку допомоги.

Тим паче, що Тернопіль і сам у будь-який момент може опинитися у «львівській шкурі», позаяк Малашівське сміттєзвалище, куди зараз вивозять відходи з Файного міста, давно рекомендували закрити.

– Малашівське сміттєзвалище мало право функціонувати до 1998 року. З того часу воно вважається несанкціонованим і недозволеним місцем, куди відходи вивозити заборонено. І наші служби регулярно ухвалюють рішення про заборону вивезення відходів перевізниками Тернополя, – сказав начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц.

Пана Ференца, до речі, новина про те, що Львів таки возитиме сміття на Тернопільщину, збентежила не на жарт. Головний еколог зауважив, що йому не до кінця зрозуміло, на якій підставі Львівське КП укладає угоду з ТзОВ «Європейський екологічний альянс», якщо згадана земельна ділянка на праві постійного користування належить Тернопільській міській раді.

– У 2009 році Тернопільською міською радою було розроблено робочий проект «Об’єкт тимчасового складування твердих побутових відходів з використанням технології пресування у тюки, вкриті герметичною оболонкою, на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району». Даний проект отримав позитивний висновок Державної екологічної експертизи. Цю ділянку можна використовувати під складування твердих побутових відходів – потрібно лише провести деякі підготовчі роботи. Водночас слід звернути увагу на те, що ці шість гектарів землі у 2009 році були зарезервовані для того, аби видаляти тверді побутові відходи з Тернополя, коли у місті виникла сміттєва криза. Наразі Тернопільська міська рада цілком могла б складувати сміття на полігоні у Миролюбівці, однак далі вивозить відходи на Малашівське сміттєзвалище, – коментує Едуард Ференц.

Віддали у користування

Дійсно, пан Ференц правий у тому, що ділянка площею 6 га у Миролюбівці належить Тернопільській міській раді. Та чи надовго? Адже віднедавна ТОВ «Тернопільський екологічний альянс» теж має законні права оперувати цією землею.

Зокрема, ще у березні ц.р. ми писали про те, що серед оприлюднених на офіційному сайті ТМР документів з’явився цікавий проект рішення.

– Погодити ТОВ «Європейський екологічний альянс» здійснення діяльності з тимчасового складування твердих побутових відходів на земельній ділянці, яка, згідно з державним актом від 23.12.2009 року, належить Тернопільській міській раді на праві постійного користування. Доручити виконавчому комітету міської ради вжити всіх необхідних заходів щодо реалізації даного рішення. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань ЖКГ, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, – йшлося в документі.

Тоді ми телефонували до начальника управління стратегічного розвитку ТМР Юрія Дейнеки, який, власне, мав виносити даний проект рішення на сесію. Чиновник нам пояснив, що мова йде про ту ж земельну ділянку площею 6 га, що знаходиться на території Миролюбівської сільської ради. Разом з тим, пан Дейнека запевняв нас і в тому, що дане питання хоч і оформили у проекті рішення, однак знаходиться у «підвішаному» стані, позаяк профільна депутатська комісія рекомендувала, перш ніж передавати землю, познайомитися більш детально з фірмою, яка виявила ініціативу складувати сміття.

Та попри те, що і начальник управління стратегічного розвитку, і депутати з профільної комісії просили поставити «на паузу» даний проект рішення, міський голова Сергій Надал з голосу вніс його у порядок денний квітневої сесії. Щоправда, тоді мер прокоментував, що доцільно було б депутатам зустрітися з представниками даного ТОВ та дізнатися, що саме воно планує робити на 6 га міської землі. Разом з тим, Сергій Надал пояснив, що ця фірма з’явилася нещодавно, бо її власників попросили зареєструватися в Тернополі, аби сплачувати податки тут.

Врешті після тривалих кулуарних дискусій депутати підтримали цей сумнівний проект рішення більшістю голосів. Однак за однієї умови: рішення мало б набрати чинності після погодження їх постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства.

Комісія з питань ЖКГ, щоправда, довго не наважувалась «благословляти» використання 6 га комунальної землі невідомо ким. Та депутати хоч і погодили документ, але й перестрахувалися, доручивши управлінню ЖКГ, екології та надзвичайних ситуацій, по-перше, проводити постійний моніторинг виконання взятих ТОВ «Європейський екологічний альянс» договірних зобов’язань. По-друге, щомісяця надавати депутатській комісії інформацію про поточний хід співпраці. По-третє, проводити постійний контроль щодо населених пунктів, котрі користуватимуться обладнаним інвестором полігоном для складування пресованих побутових відходів. І по-четверте, у випадку неналежного виконання зобов’язань ініціювати розірвання угоди з ТОВ «Європейський екологічний альянс».

Та на рішенні комісії «паперова» складова в цьому питанні не закінчилась. Останнє слово сказали члени виконавчого комітету ТМР, які одноголосно погодили умови договору щодо здійснення діяльності з тимчасового складування побутових відходів на земельній ділянці у с. Миролюбівка. Також виконком уповноважив управління ЖКГ міськради підписати відповідний договір. Контролювати ж виконання рішення поклали на заступника міського голови Владислава Стемковського.

За логікою, про появу інвестора, який готовий облаштувати сучасний полігон для складування сміття, міський голова Сергій Надал мав би першим похизуватися перед громадськістю. Адже фактично кожен мер Тернополя за час своєї каденції бодай раз, але обіцяв відшукати альтернативу переповненому Малашівському сміттєзвалищу. Тому Сергій Надал мав би на кожному кроці озвучувати, що, на відміну від своїх попередників, знайшов інвестора, який готовий облаштувати новий полігон.

Однак на практиці ж і Сергій Віталійович, і його підлеглі намагаються уникати запитань про шість комунальних гектарів у Миролюбівці. Як і немає публічно оприлюдненого договору, на підставі якого землю передали у користування приватній фірмі. Щоправда, нам вдалося отримати «чернетку» цього документа із власних джерел, однак вона, як нам повідомили, піддавалась неодноразовим змінам. Ба більше! Кінцевого варіанту документа не бачили навіть депутати міської ради. Запитаєте, для чого така конспірація? Вочевидь, пояснення слід шукати серед засновників фірми-інвестора.

В інвесторах – друг-податківець?

Через інформаційно-аналітичну платформу для бізнесової аналітики «Youcontrol» ми отримали наявні дані про ТОВ «Європейський екологічний альянс» ще в березні ц.р. Тоді вони викликали у нас більше запитань, ніж відповідей. Адже дане ТОВ зовсім «свіже» – було зареєстроване 1 лютого 2017 року. І це при тому, що проект рішення про передачу землі на сайті міськради з’явився менш ніж за два тижні після його появи. Керівником та кінцевим бенефіціантом ТОВ є Ігор Степанович Олійник. Більше прізвищ у товаристві з обмеженою відповідальністю тоді не фігурувало, а сам пан Олійник «не світиться» в інших структурах.

Та нещодавно серед засновників ТОВ «Європейський екологічний альянс» з’явився ще один чоловік – Сергій Володимирович Ковдриш. Станом на сьогодні, згідно з даними «Youcontrol», його розмір внеску до статутного фонду складає 500 тис. грн. (50% власності). Позаяк на початках Ігор Олійник був єдиним власником ТОВ, внісши до його статутного фонду 1 млн. грн., можна припустити, що 50% власності пан Олійник просто чомусь перепродав.

Хоча цікаво інше! Сергій Ковдриш не лише тезка, а й екс-колега міського голови Тернополя Сергія Надала. Адже в минулому він був, так би мовити, «корінним» податківцем (вісім років працював на керівних посадах, однак був змушений піти з ОДПІ через реорганізацію.

Та довго без роботи Сергій Володимирович не просиджував. У 2012 році Сергій Надал призначив його на посаду директора комунального підприємства ТМР «Екоресурси», основним видом діяльності якого є збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерів). Хоч і пропрацював у КП екс-податківець недовго, однак досвід роботи з відходами все ж здобув.

Цікаво, що до призначення Ковдриша керівником КП був депутат міськради від “Свободи” Олег Шаюк. Вочевидь, партійні зв’язки для Сергія Віталійовича були менш цінні, аніж «фіскальні». Не дарма появу ще одного податківця в раді тоді характеризували, як підсилення податкової вертикалі у структурах ТМР.

Та Сергія Ковдриша із Сергієм Надалом пов’язує не тільки спільна плідна праця у податковій, а й громадська діяльність. Так, згідно з даними того ж «Youcontrol», міський голова Тернополя є керівником та засновником ГО «Федерація хокею Тернопільської області». У цій громадській організації в числі засновників також фігурує і пан Ковдриш. Цього факту, між іншим, мер Тернополя не приховує, а навпаки, вказує ГО у своїй декларації.

Звісно, дружба з мером не є клеймом. Тому Ковдриш, приміром, може спокійно по суботах грати у хокей з міським очільником, а у будні розвивати власний бізнес. Так само, як і брат дружини Сергія Надала може займатися альтернативними котельнями. Чому б і ні? Може. Та є одне «але». Екс-податківець узявся просувати власні інтереси на комунальній землі, яку надали згідно з договором, якого навіть депутати не бачили. А профільні чиновники ТМР, чуючи запитання про Миролюбівку, взагалі намагаються з нього оперативно «зіскочити».

Нічого не знаю!

Власе через брак інформації з боку керівників муніципалітету ми вирішили зателефонувати у ТОВ ««Європейський екологічний альянс» на номер, вказаний як контактний, і запитати, звідки вони планують возити сміття, щоб у подальшому складувати на комунальній землі у Миролюбівці та що з цього отримає бюджет Тернополя. Однак, на жаль, на номер у ТОВ ніхто не відповів, тому ми вирішили зателефонувати на особистий мобільний телефон «новоявленого» інвестора Сергія Ковдриша.

Слід відмітити, що спочатку пан Сергій спілкувався з нами цілком спокійно, навіть після того, як дізнався, що телефонують журналісти. Проте як ми озвучили, що цікавимось ТОВ «Європейський екологічний альянс», розмова стала напруженою. Хоч і свою дотичність до ТОВ Ковдриш підтвердив, однак надавати коментарі категорично відмовився.

– Я – один із засновників. Телефонуйте ж до керівника фірми (Ігоря Олійника, – авт.). Якщо мій номер ви знайшли, то і його знайдете, – сказав Сергій Ковдриш.

Також ми не почули і відповіді, коли запитали, звідки ж ТОВ планує возити сміття, позаяк на цьому запитанні Ковдриш просто вимкнув слухавку.

«Права рука ліву миє»

Опираючись на вищесказане, ми можемо лише припускати, що прізвище Сергія Ковдриша «не світили» в числі засновників ТОВ «Європейський екологічний альянс» на початках умисне – для того, щоб не викликати зайвого шуму з боку ЗМІ. Не виключаємо, що, маючи на руках цю інформацію, навіть депутати ТМР, перш ніж віддавати 6 га землі новоствореній фірмі, запитали у мера, що саме планує робити на ділянці його «напарник» по хокею.

– Львівське керівництво має пам’ятати старі українські прислів’я-дороговкази від наших пращурів: «Кожний над своїм сміттям пан» та «Не носи сміття під чужу хату», – говорив Сергій Надал у контексті «сміттєвої блокади».

Слід віддати належне, що своєї думки з приводу того, чи приймати сміття сусідів, Сергій Віталійович принаймні публічно не змінював. Приміром, під час останнього брифінгу міський очільник гонорово заявив, що поки Андрій Садовий особисто не приїде, допомоги від Тернополя йому чекати зась.

– Питання актуальне. Я знаю думку тернополян, які не хочуть приймати в себе в місті сміття, яке везуть зі Львова. Але оскільки звернення від Андрія Садового було, ми це рішення винесли на розгляд сесії. В силу певних причин депутати не були готові приймати категоричні рішення: відхилити чи задовольнити. Тому ми взяли за приклад те рішення, яке попередньо ухвалила обласна рада. Зокрема, в ньому йдеться про те, щоб не вчиняти жодних дій, поки міський голова Львова сам особисто не приїде, не пояснить, не переконає, – мовив Сергій Надал.

Та наскільки ці слова відповідають вчинкам – питання відкрите. Згідно з договором (початкової версії) про тимчасове складування відходів, що укладений між виконкомом ТМР та ТОВ «Європейський екологічний альянс», обмежень з приводу «походження» сміття у документі немає. А це означає, що поява львівського сміття цілком вірогідна. Вочевидь, самому документу варто приділити окрему публікацію. Тим паче, що у «сирому» варіанті договору фігурує прізвище першої особи міста…

