У Тернополі водійка на електромопеді врізалася в авто

У Тернополі поліцейські зареєстрували дорожньо-транспортну пригоду за участі електромопеда та легкового автомобіля.

Аварія сталася близько 18:10 на вулиці Генерала Мирона Тарнавського в обласному центрі.

За попередніми даними, тернополянка, керуючи електромопедом Crosser CR-13, не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Renault Zoe, який зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок зіткнення кермувальницю мопеда доправили до медичного закладу.

Обставини ДТП встановлюють слідчі поліції.

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