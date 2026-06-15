У Тернополі водійка на електромопеді врізалася в авто
У Тернополі поліцейські зареєстрували дорожньо-транспортну пригоду за участі електромопеда та легкового автомобіля.
Аварія сталася близько 18:10 на вулиці Генерала Мирона Тарнавського в обласному центрі.
За попередніми даними, тернополянка, керуючи електромопедом Crosser CR-13, не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Renault Zoe, який зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом.
Унаслідок зіткнення кермувальницю мопеда доправили до медичного закладу.
Обставини ДТП встановлюють слідчі поліції.
Фото ілюстративне