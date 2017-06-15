У тернопільського школяра вкрали телефон за 16 000 гривень

Із заявою про крадіжку до тернопільських правоохоронців звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що в її сина-школяра невідома особа поцупила дорогий телефон. Збитки вона оцінила у 16 тисяч гривень.

14-річний підліток носив дорогий гаджет у задній кишені штанів. Такою безпечністю злодій і скористався.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Крадія розшукують.

Але подібні випадки трапляються досить часто. Відтак поліцейські вкотре закликають краян: подумайте двічі перед тим, як купувати дітям дорогий телефон. Зробивши це, ви не лише ризикуєте втратити кошти, а й наражаєте своє чадо на небезпеку, адже дорогий гаджет – приманка для злодіїв. Якщо ж ви вирішили потішити дітей таким подарунком, навчіть їх елементарних правил безпеки. Поясніть, що телефон потрібно носити у важко доступних для лиходіїв місцях, як то внутрішня кишеня курки чи рюкзака.