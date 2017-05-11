Україну прирівняли до Конго та інших країн Африки, – тернопільський депутат Петро Ландяк

Масована реклама олігархів та влади на радіо і телебаченні про продаж землі: “Застав свого депутата проголосувати за зняття мораторію на продажу землі і всі селяни відразу заживуть у добробуті…”

Україну прирівняли до Конго та інших країн Африки. Чому у цей ряд країн , де земля не перебуває в обігу і ніби-то по цій причині погано людям живеться не добавили Ізраїль, Канаду??? Адже у цих країнах земля сільськогосподарського призначення також не перебуває в обігу, тобто заборонена її купівля – продаж. При цьому ці дві країни є експортерами сільськогосподарської продукції. Цікаво, що Ізраїль знаходиться в надзвичайно складних кліматичних умовах для ведення сільського господарства. І там земля не продається, а сільське господарство високорозвинене!!! В Канаді більше 90% землі с/ г призначення також в державній власності, при цьому країна багато років є експортером зерна. В США більше 40% землі с/г призначення є також державною. Видно американці і в першу чергу євреї і канадійці не знають , що вони так ж “відсталі” , як населення Конго??? Можливо вони, якщо б почули і побачили зомбуючу рекламу з наших радіо і телевізорів, також поспіхом почали б продавати в себе землю??? Як Ви думаєте???

Депутат міської ради Петро Ландяк