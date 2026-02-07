Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна завершує спортивну карʼєру

В ефірі Фактів ICTV для телемарафону Єдиних новин олімпійська чемпіонка поділилася емоціями та очікуваннями від цьогорічних Зимових Олімпійських ігр, а згодом офіційно заявила, що завершує професійну кар’єру: головним пріоритетом для Олени наразі є родина та виховання дитини.

Також стало відомо, що разом із нею великий спорт залишає і олімпійська чемпіонка й призерка багатьох чемпіонатів світу з біатлону Віта Семеренко.

Урочистості з нагоди закінчення кар’єри обох спортсменок відбудуться на весняному чемпіонаті України з біатлону в Буковелі.

«Я обираю сімʼю, обираю дитину. Буде кінець моєї карʼєри. Запрошую на весняний чемпіонат України в Буковелі. Там ми, разом з Вітою Семеренко, проведемо прощальну церемонію зі спортивною карʼєрою» – заявила олімпійська чемпіонка.