На цій вулиці у Тернополя робота “просто кипить”

Триває капітальний ремонт проїжджої частини на вулиці Білецькій. Там, нагадаємо, відремонтували тротуар, облаштувавши його фігурними елементами мощення, а днями працівники підрядної організації приступили до ремонту проїжджої частини.

Тут розібрали старе асфальтобетонне покриття та приступили до облаштування піщаної та щебеневої основи. Проїжджу частину заплановано у рамках ремонту на вулиці Білецькій заплановано вимостити бруківкою. До роботи приступили відразу, як тільки дозволили погодні умови.

Нагадаємо, 28 серпня минулого року тернополяни мали змогу побачити оновлену набережну “Циганка” після її реконструкції. Там облаштували скейт-парк, спортивні та дитячі майданчики, красиві алеї, пляж з піском та пішохідний фонтан. Оновлена “Циганка” стає для тернополян улюбленим місцем дозвілля.

Також тепер любителі прогулянок поблизу ставу можуть посидіти та поспілкуватися опустивши ноги безпосередньо на габіони

На підливання зелених насаджень на оновленій “Циганці” щоденно йде 15 тонн води