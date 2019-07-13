За підтримки Ігоря Побера на центральній площі Тернополя гратимуть у стрітбол

Рейтинговий турнір чемпіонату України з баскетболу 3х3 (стрібол) «Ternopil Cup» пройде під егідою Федерації баскетболу України та за підтримки народного депутата Ігоря Побера.

Стартують змагання 14 липня об 11:00 годині на Театральному майдані міста.

Уже не вперше політик та спортсмен Ігор Побер долучається до організації спортивних заходів, зокрема у Тернополі. Цього разу йому вдалося забезпечити гравців баскетбольними конструкціями та домовитися із місцевим керівництвом про місце проведення гри.

– Спорт – це те, чим повинні захоплюватися усі, а не лише професіонали. Тому проведення турнірів є необхідністю при вихованні здорової нації. За допомогою активного відпочинку ми розвиваємося та зміцнюємо свій організм. Хочу, щоб у Тернополі жили здорові люди, які мають змогу дбати про свій фізичний стан. Тому підтримувати спортивну молодь міста, країни та виводити її на новий рівень є теж одним із завдань депутата, – запевняє Ігор Побер.

Зазначимо, що у турнірі змагатимуться чоловічі команди із західної України за офіційними правилами FIBA 3×3. Призовий фонд становить 5 000 грн (3 000 – перше місце; 1 500 – друге та 500 – третє).

Підтвердження онлайн-реєстрації триватиме упродовж години ( 10:00-11:00).