Володимир Іванишин: Вдосконалимо соціальну політику, щоб захистити інтереси громадян

Кандидат у народні депутати Володимир Іванишин зустрівся з працівниками управління Державної казначейської служби України в Борщівському районі.

Серед важливих питань, які турбували управлінців, питання соціальної політики. Зокрема підтримка пільгових категорій: інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей, чорнобильців, ветеранів Збройних сил.

Володимир Іванишин каже, у людей мають бути гідні пенсії та зарплати.

– Щоб не було так, що сьогодні в школі не хочуть залишати пенсіонерів, а кажуть, що треба молодим дорогу. А як вступитись жінці, якщо у неї сім’я і вона отримує 8-9 тисяч, а піде на пенсію і скільки буде отримувати – 1200-2000 гривень? Тому повинна бути відповідна пенсія, відповідні заробітні плати у всіх бюджетників, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Сила і Честь” по виборчому округу №167 Володимир Іванишин.

Також кандидат у народні депутати по виборчому округу №167 переконаний, що у Верховній Раді інтереси громадян мають представляти патріоти та професіонали. Команду людей, з якими йде до парламенту, вважає саме такою.

– Сьогодні у Верховній Раді мають бути патріоти і професіонали. Сьогодні один без другого не може існувати. Відтак, нова Верховна Рада повинна бути патріотично-професійна для того, щоб показати зуби Росії. Бо якщо ми цього не зробимо, вважайте, що ми можемо знову втратити незалежність, – переконаний Володимир Іванишин.

Підсумовуючи Володимир Іванишин наголосив, що має намір захищати інтереси свого виборчого округу у Верховній Раді. Також політик переконує, потрібно вміти ставити перед собою завдання, а найголовніше – успішно їх виконувати.