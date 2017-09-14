Соліст гурту СКАЙ презентуватиме у Тернополі соціальне таксі
Завтра, 15 вересня, о 12 годині зірковий тернополянин соліст гурту СКАЙ разом з Сергієм Кічулою презентуватимуть благодійний проект «Соціальне таксі Тернопіль».
В п’ятницю у Тернопільському прес-клубі ( вул.Качали,3) розпочнеться презентація благодійного проекту, спрямованого на допомогу людям з обмеженими можливостями у їх пересуванні містом. Подібні уже успішно реалізовані в деяких обласних центрах України. Відтак громадські активісти разом з представниками благодійного фонду «Карітас» хочуть втілити його і в Тернополі.
Гості прес-клубу:
Сергій Кічула – організатор проекту
о. Андрій Марчук – директор благодійного фонду «Карітас»
Тарас Ковальчук – представник лідерського волонтерського руху
Олег Собчук – соліст гурту СКАЙ
Валерій Басюк – представник тернопільської спільноти людей з обмеженими можливостями