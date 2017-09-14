Соліст гурту СКАЙ презентуватиме у Тернополі соціальне таксі

Завтра, 15 вересня, о 12 годині зірковий тернополянин соліст гурту СКАЙ разом з Сергієм Кічулою презентуватимуть благодійний проект «Соціальне таксі Тернопіль».

В п’ятницю у Тернопільському прес-клубі ( вул.Качали,3) розпочнеться презентація благодійного проекту, спрямованого на допомогу людям з обмеженими можливостями у їх пересуванні містом. Подібні уже успішно реалізовані в деяких обласних центрах України. Відтак громадські активісти разом з представниками благодійного фонду «Карітас» хочуть втілити його і в Тернополі.

Гості прес-клубу:

Сергій Кічула – організатор проекту

о. Андрій Марчук – директор благодійного фонду «Карітас»

Тарас Ковальчук – представник лідерського волонтерського руху

Олег Собчук – соліст гурту СКАЙ

Валерій Басюк – представник тернопільської спільноти людей з обмеженими можливостями