12 об’єднаних громад Тернопільської області ділилися рецептами залучення мешканців до розвитку своїх ОТГ та презентували власні здобутки на «Фестивалі громад», що пройшов 30 вересня в селищі Заводське у рамках програми USAID DOBRE.

«Фестиваль громад» – це чудовий майданчик, аби поділитися успішними практиками, а також обговорити виклики, які все ще стоять перед громадами. Спільно знайти рішення, як поліпшити взаємодію влади і громадськості, щоб співпраця відбувалася не позірно, а в громадах було комфортно жити завдяки довірі та взаємопідтримці», – зазначила очільниця напрямку залучення громадськості програми DOBRE Юлія Ткачук.

Кожна з громад-партнерів представляла зміни в своїй ОТГ після обʼєднання. Мешканці та керівництво громад розповіли про залучення громадян до спільних ініціатив, прозоре управління, запровадження бюджету участі та електронних петицій. Так, в Іванівській громаді за впровадження бюджету участі проголосувало 25% населення громади, а це – принаймні одна особа з кожного домогосподарства. За кошти бюджету участі в громаді вже встигли провести реконструкцію підлоги та дверей у спортзалі. У Теребовлянській громаді за впровадження бюджету участі проголосували раніше, а зараз вже активно втілюють проекти. Ця громада розказала про пʼять проектів за рахунок бюджету участі, вартість кожного з них – 100 000 гривень.

«Інструменти залучення громадськості – один із напрямків нашої роботи з громадами. Сьогодні деякі ОТГ вже можуть похвалитися активним впровадженням громадських бюджетів та електронних петицій, інші ще на етапі вдосконалення цих інструментів. Також ми працюємо з ініціативними групами, громадськими організаціями та надаємо їм консультаційну підтримку щодо реалізації місцевих ініціатив», – розповіла менеджер компоненту залучення громадськості програми DOBRE Зоряна Стоцько.

Громади Тернопільщини активно впроваджують різноманітні інструменти участі в повсякденну практику. У Микулинецькій громаді реалізували проект з облаштування велопарковок, фінансування – теж завдяки бюджету участі. А ще громадськість зареєструвала пʼять е-петицій до місцевої влади, три з яких вже розглянули на сесіях. У Скалаті громадськість теж не стоїть осторонь – зареєстрували чотири електронних петиції. Серед ідей – пропозиції обмежити проїзд важкого автотранспорту окремими вулицями для зручності пішоходів, облаштування громадських туалетів на автобусних зупинках, запровадження обовʼязкових звітів депутатів громади перед мешканцям.

Кожна громада запрошувала до стенду з виробами своїх умільців та смаколиками місцевої кухні. Ділились досвідом неформальних інтеграційних заходів представників влади та мешканців ОТГ, які єднають спільноту. У Скалатській громаді один з таких заходів – «Скалатські обжинки», – зібрав понад 600 учасників і буде мати щорічне продовження.

Учасники фестивалю взяли участь в майстер-класах з авіамоделювання та графіті. Представники Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», які працюють з громадами над збільшенням фінансової прозорості, показали на прикладі борщу «бюджетну кухню ОТГ». Вони додавали в каструлю різні складники, які відповідали різним статтям доходів громад, а потім розкладали по тарілках згідно з принципами розподілу бюджетних коштів. Фіналом стало спільне створення цукрової карти громад Тернопільщини, на якій ОТГ позначали себе цукром різного кольору.

«Фінальне завдання стало символічним, адже наша громада славиться цукровим виробництвом. Ми раді, що саме нам випала нагода приймати своїх колег. Це чудова нагода продемонструвати власні досягнення та спільні можливості, а також стимул до кращої роботи», – зазначила голова Заводської обʼєднаної територіальної громади Людмила Павлінська.

Організувати захід громадам допомагав Західноукраїнський ресурсний центр – партнер програми DOBRE в активізації ОТГ Тернопільщини.

В рамках фестивалю діяла також фотовиставка «Обличчя нових громад» про активних і рішучих людей, які живуть і працюють в ОТГ, розвиваючи Україну.

Проект втілений Українським кризовим медіа-центром рамках програми USAID “Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності” (DOBRE).

Михайло Цьомик,

координатор комунікації децентралізації в Західній Україні

Українського кризового медіа-центру