На Тернопільщині набирає обертів скандал між двома великими агрохолдингами

На Тернопільщині розгортається скандал між двома мегаагрохолдингами “Мрією” і “Оскар” в розпорядженні яких сотні тисяч гектарів землі, десятки тисяч з яких вони орендують в області. Про це повідомляє радник Мінстра МВС Михайло Апостол.

За словами Михайла Апостола, одна компанія заключила договір на декілька десятків гектарів в червні, оскільки викупила корпоративні права в третьої компанії, інша посіяла в травні, коли договір ще не був заключений.

Конфлікт можна вирішити

Порадив обом компаніям вирішити конфлікт до вечора, в противному разі буде відкрито кримінальне провадження, продукція арештована, як речовий доказ, а також за рахунок винної сторони, яку встановить суд, буде зібрано і відвезено на елеватор, – пише чоловік у мережі Фейсбук. за п`ять хвилин, і одна компанія готова на це іти: відшкодувати орендну плату і виділити це поле в окремому масиві, щоб не було шахматки. Інша не іде на це.Порадив обом компаніям вирішити конфлікт до вечора, в противному разі буде відкрито кримінальне провадження, продукція арештована, як речовий доказ, а також за рахунок винної сторони, яку встановить суд, буде зібрано і відвезено на елеватор, – пише чоловік у мережі Фейсбук.