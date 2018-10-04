У Хмельницькому тернополяни освоять 6,5 млн грн на капремонті пішохідної зони та підготують постамент під пам’ятник Бандері

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за результатами тендера 21 вересня оприлюднило повідомлення про намір укласти угоду з ТОВ “ТОМ-ІнвестБуд” (Тернопільська область) на капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери у Хмельницькому загальною вартістю 6,51 млн грн, – пише НГП.

Про це повідомляється у системі “Прозорро”.

Підрядник має демонтувати старий асфальт, на місці якого покласти тротуарну плитку та бруківку; встановити дерев’яні і гранітні лавки з урнами для сміття; звести гранітний постамент під пам’ятник провіднику націоналістів Степану Бандері; облаштувати 8 велопарковок і 4 ніжки для велосипедиста; висадити дерева та кущі (глід рожевоцвітний, купрессоципарис, самшит вічнозенений, барбарис Тунберга, спірея японська, лаванда вузьколиста, бірючина круглолиста Ауреум); зробити дренажну систему; перелаштувати контактну мережу для тролейбусів; капітально відремонтувати діючий дощоприймальний колодязь та інші роботи.

Завершення робіт очікується до кінця березня 2019 року.

Конкурентами на торгах були хмельницьке ПП “Будкомп” з пропозицією 6,50 млн грн і ТОВ “Ізяславтрансбуд” – 6,59 млн грн. Тендерний комітет відхилив дешевшу пропозицію “Будкомпа”, який не долучив до поданої документації сертифікат, що засвідчує використання системи менеджементу на тротуарну плитку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “ТОМ-ІнвестБуд” зареєстровано у січні 2005 року у селі Петриків Тернопільської області. Засновниками і власниками є брати Василь та Віталій Мазурики.

За інформацією тернопільських ЗМІ саме Мазурик Василь є довіреною особою мера – свободівця Тернополя Сергія Надала та навіть балотувався до Тернопільської міськради за виборчим списком місцевої партії «Солідарність правих сил», яку також пов’язують із мером.

Нагадаємо, у серпні в рамках одного кримінального провадження прокурору Тернопільської місцевої прокуратури надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Фігурантом у цій справі є вже знайома нам тернопільська фірма ТОВ “ТОМ–ІнвестБуд”, щодо якої правоохоронці вже на цьому етапі встановили завищення до 30% відомостей про закуплені матеріали.

З останніх тендерних освоєнь у Хмельницькому – капітальний ремонт площі на розі вулиці Свободи та проспекту Миру (в т.ч. фонтану) загальною вартістю 4,58 млн грн.