159 Нобелівських лауреатів засудили російську агресію та підтримали Україну. Про це у своєму листі до засновника Тернопільських нобелівських читань Юрія Ковалькова написав ініціатор збору підписів Нобелівський лауреат Роалд Хоффманн.

“Шановний Юрію, Я наполегливо працював, щоб зібрати Нобелівських лауреатів для засудження російської агресії та заяви про підтримку України. Зараз він розміщений на цьому сайті:

https://www.nlcampaigns.org/ukraine.html



159 Нобелівських лауреатів,( мабуть, половина тих, хто живе), підписали, і це слід називати колективною заявою (тобто не конкретно від мене). Будь ласка, не соромтеся розповсюдити його будь-кому.

Добре, roald”

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