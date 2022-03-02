На Тернопільщині визначено місця, де будуть проводитися вишколи, навчання, заходи Нацполіції, Нацгвардії. За потреби залучатимуть добровільні формування територіальної оборони. Людей вчитимуть користуватися стрілецькою і важкою зброєю, адже не кожен вміє стріляти.

Усі, хто буде проходити навчання, матимуть спеціальні форми та позначки. Голови громад будуть проінформовані про проведення вишколів. Про це розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він наголосив, що економіка працює в штатному режимі по всіх видах платежів – готівка, карткові платежі.

Також на штабі оборонної роботи Тернопільщини прийняли рішення – кожна громада, яка хотіла сформувати свій добровольчий батальйон, може сьогодні подати списки, зв’язатися із керівником територіальної оборони. Так, вони узаконять добровольчі формування, а учасникам видадуть зброю та навчать нею користуватися.

«Тероборона в Україні сформована на 100%. Ми бачимо багато охочих вступити до лав Територіальної оборони, і продовжуємо їх приймати», – каже Володимир Труш.

Також, на Тернопільщину надходить гуманітарна допомога із закордону – шоломи, бронежилети, засоби зв’язку тощо. Усе йде на армію та територіальну оборону.

«Працює Єдиний координаційний центр у військовій адміністрації, куди входять представники місцевого самоврядування, спецпідрозділи, військові. Тому, всі заяви можуть йти лише від Єдиного координаційного центру. Все інше, що поширюється у соціальних мережах, – збір допомоги для армії – це волонтерське рішення», – каже Володимир Труш.

Як зазначив Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, ситуація стабільна, злочинів практично немає. Лінія 102 стала працювати краще, після оголошення запасних стаціонарних номерів. Зараз на території міста та області багато правоохоронців також з інших областей. Усі вони мають відповідні жетони.

«Ми мали складнощі з блок-постом у напрямку Смиківці. Тому, при ускладненому русі, є додаткові об’їзні дороги. Прохання дотримуватись правил поводження на блок-постах. Також волонтери, мисливці, які заступали на блок пости в перші дні, будуть заміщатися силами територіальної оборони», – каже Олександр Богомол.

В області працює спеціальна протидронова група. Правоохоронці збивають розвідувальні дрони. А у разі виявлення запущених дронів, повідомляйте на лінію 102.

Під час брифінгу мер міста Сергій Надал також звернувся до жителів із проханням долучитися до пошиття маскувальних сіток (будинок ім. Довженка по вул. Злуки, 45, прохання приходити зі своїми ножицями).

Окрім цього, Сергій Надал розповів, що від завтра у Тернополі починається підготовка та навчання для усіх охочих з військового вишколу та оборони. Навчання проводитимуть на базі школи на вул. Чумацькій, там є спеціальна територія. Заняття проводитимуть щодня о 10:00, 12:00 та 14:00.