18-річний студент із Тернопільщини втопився в озері у Німеччині

18-річний Назар Гедзик з Копичинців Чортківського району втопився під час купання в озері у Німеччині. Трагедія сталася у неділю, 26 червня. Рідний брат покійного Дмитро просить допомогти зібрати близько 3 тисяч євро на перевезення тіла Назара в Україну.

Назар Гедзик навчався у Заліщицькому аграрному коледжі імені Є. Храпливого. Хлопець мріяв стати агрономом. У Німеччину поїхав ще понад місяць тому. Там проходив навчальну практику, повідомляє Терен.

Щоб перевезти тіло Назара та поховати його вдома у Копичинцях, родині Гедзиків необхідно близько 3 тисяч євро. Рідні просять допомогти їм фінансово, щоб якнайшвидше забрати тіло додому. Зараз вони не мають такої суми.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149499144809264 – Гедзик Дмитро Володимирович