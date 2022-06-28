18-річний студент із Тернопільщини втопився в озері у Німеччині
18-річний Назар Гедзик з Копичинців Чортківського району втопився під час купання в озері у Німеччині. Трагедія сталася у неділю, 26 червня. Рідний брат покійного Дмитро просить допомогти зібрати близько 3 тисяч євро на перевезення тіла Назара в Україну.
Назар Гедзик навчався у Заліщицькому аграрному коледжі імені Є. Храпливого. Хлопець мріяв стати агрономом. У Німеччину поїхав ще понад місяць тому. Там проходив навчальну практику, повідомляє Терен.
Щоб перевезти тіло Назара та поховати його вдома у Копичинцях, родині Гедзиків необхідно близько 3 тисяч євро. Рідні просять допомогти їм фінансово, щоб якнайшвидше забрати тіло додому. Зараз вони не мають такої суми.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк
4149499144809264 – Гедзик Дмитро Володимирович