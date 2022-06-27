У тернопільських закладах освіти проживає більше тисячі переселенців

ро це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. Майже 200 людей мешкає у школах. Для них наразі облаштовують місця тривалого перебування.

«У тернопільських закладах освіти ще проживає понад 1100 внутрішньо переміщених осіб, з них у школах – майже 200 людей. Найближчим часом ми запропонуємо інші місця для проживання. Школи будуть повністю звільнені від проживання людей. Вже ведуться активні роботи з ремонту шкіл, підготовці до нового навчального року. Створені спеціальні комісії, які об’їжджають всі навчальні заклади міста Тернополя. Відповідно до вимог МОН, має бути облаштоване хоча б елементарне укриття, щоб заховатися під час сигналу повітряної тривоги. Будуть виділені кошти для підготовки сховищ», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, за інформацією управління освіти навчальний рік може початися раніше вересня. У школах і вишах практикуватимуть різні форми навчання. Втім, у пріоритеті – заняття офлайн. Очно дозволять навчатися лише за наявності укриття. Над цим наразі працюють органи місцевого самоврядування.