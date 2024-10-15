440 переселенців шукають роботу на Тернопільщині, половина з них мають вищу освіту

Цьогоріч (за оперативними даними) через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукали роботу 1733 внутрішньо переміщених осіб, з них 1225 – отримали статус безробітного.

З початку 2024 року за скеруванням служби зайнятості області:

484 переселенці працевлаштовані, здебільшого в торгівлі, у переробній промисловості та в освіті, з них:

220 – з компенсацією роботодавцям коштів на оплату праці за працевлаштованих ВПО;

158 – працювали в складі «Армії відновлення» (на суспільно корисних роботах);

26 – мали тимчасову роботу;

88 – безробітних ВПО проходили профнавчання;

40 – отримали ваучери на оплату навчання.

Зараз кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 440 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. Серед них: 89,8% – жінки, 48,2% – з вищою освітою.

За професійними групами :

112 – працівники сфери торгівлі та послуг,

68 – найпростіших професій,

57 – технічні службовці,

96 – професіонали та фахівці,

40 – держслужбовці і керівники різного рівня,

7 – кваліфіковані робітники сільського, лісового, рибного господарств.

За професіями шукають роботу:

64 продавці,

20 освітян (вчителів, вихователів, викладачів, фітнес-тренер),

18 менеджерів,

16 кухарів, пекарів та кухонних робітників,

14 операторів,

11 водіїв і машиністів;

11 соцробітників,

10 медсестер (медбратів);

10 листонош,

9 інженерів.

Також мають потребу в працевлаштуванні по 6 держслужбовців, бухгалтерів, комірників; по 5 секретарів і юристів; 4 швачки; по 3 психологи, стрільці та інспектори; по 2 діловоди, електромонтери, манікюрники.

Серед шукачів роботи з числа ВПО є староста, прокурор, поліцейський, логіст, фризерник (виробництво морозива), електромеханік, дояр, мерчендайзер, овоскопувальник, виноградар, грибовод, шихтувальник, швейцар, гірник, птахівник, тракторист, покоївка, поліграфіст; фахівці з комп’ютерної графіки (дизайну) та з фізичної реабілітації; печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів та ін.