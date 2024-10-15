440 переселенців шукають роботу на Тернопільщині, половина з них мають вищу освіту
Цьогоріч (за оперативними даними) через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукали роботу 1733 внутрішньо переміщених осіб, з них 1225 – отримали статус безробітного.
З початку 2024 року за скеруванням служби зайнятості області:
484 переселенці працевлаштовані, здебільшого в торгівлі, у переробній промисловості та в освіті, з них:
220 – з компенсацією роботодавцям коштів на оплату праці за працевлаштованих ВПО;
158 – працювали в складі «Армії відновлення» (на суспільно корисних роботах);
26 – мали тимчасову роботу;
88 – безробітних ВПО проходили профнавчання;
40 – отримали ваучери на оплату навчання.
Зараз кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 440 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного. Серед них: 89,8% – жінки, 48,2% – з вищою освітою.
За професійними групами:
112 – працівники сфери торгівлі та послуг,
68 – найпростіших професій,
57 – технічні службовці,
96 – професіонали та фахівці,
40 – держслужбовці і керівники різного рівня,
7 – кваліфіковані робітники сільського, лісового, рибного господарств.
За професіями шукають роботу:
64 продавці,
20 освітян (вчителів, вихователів, викладачів, фітнес-тренер),
18 менеджерів,
16 кухарів, пекарів та кухонних робітників,
14 операторів,
11 водіїв і машиністів;
11 соцробітників,
10 медсестер (медбратів);
10 листонош,
9 інженерів.
Також мають потребу в працевлаштуванні по 6 держслужбовців, бухгалтерів, комірників; по 5 секретарів і юристів; 4 швачки; по 3 психологи, стрільці та інспектори; по 2 діловоди, електромонтери, манікюрники.
Серед шукачів роботи з числа ВПО є староста, прокурор, поліцейський, логіст, фризерник (виробництво морозива), електромеханік, дояр, мерчендайзер, овоскопувальник, виноградар, грибовод, шихтувальник, швейцар, гірник, птахівник, тракторист, покоївка, поліграфіст; фахівці з комп’ютерної графіки (дизайну) та з фізичної реабілітації; печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів та ін.
Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості або подайте вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv, а також через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.