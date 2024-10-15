11:04 | 16.10.2024
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На Лановеччині під колеса автомобіля потрапив лось

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 11:10 на трасі Ланівці-Теофіполь. На спецлінію поліції зателефонував водій автомобіля Volvo і повідомив, що збив лося.

На місце події виїжджали працівники Лановецького відділення поліції, екіпаж групи реагування патрульної поліції, ветеринари, представники лісництва та мисливського товариства.

За попередніми даними, у лося переломані передні ноги. Проте він не підпускає до себе людей. Наразі ветеринари роблять усе можливе, аби допомогти тварині.

Водій травм не отримав.

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