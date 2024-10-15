Все важливе про MATIC coin: що це, навіщо потрібний, які перспективи?

MATIC – криптовалюта курс якої останній тиждень переживає сильну волатильність з акцентом на зростання. Ця монета є частиною проєкту Polygon, метою якого є створення екосистеми, де будь-яке рішення використовується для масштабування Ethereum. За рахунок інтеграції різних блокчейнів Polygon (MATIC) прагне збільшити використання інструментів DeFi і децентралізованих додатків.

Що потрібно знати про Polygon: огляд

Раніше ця мережа була відома як Matic, але тепер мережа називається Polygon, а внутрішня криптовалюта – MATIC. Проєкт є масштабованим рішенням другого рівня для блокчейнів, сумісних з Ethereum. MATIC coin – нативна крипта платформи, яка використовується для керування мережею шляхом голосування за пропозиції щодо покращення протоколу. Крім того, криптовалюта застосовується в стейкінгу, щоб забезпечити захист мережі та отримувати винагороду, а також для оплати комісій за газ у мережі.

Розробка Polygon відбулася для того, щоб усунути слабкі моменти Ethereum, у тому числі швидкість транзакцій, пропускну здатність, відсутність керування ком’юніті. Полігон створювався як майданчик для запуску функціонально-сумісних блокчейнів. У Polygon криптовалюти для цього є контрольні точки Proof-of-Stake, які базуються на основному ланцюжку Ethereum і його More Viable Plasma – різновиду мережі Plasma.

Навіщо потрібен Polygon (MATIC)?

Те, скільки зараз коштує Біткоїн, робить крипторинок привабливим для дедалі більшої кількості користувачів. Тому трейдери та інвестори шукають перспективні проєкти, яким також є і Полігон. Він дає розробникам можливість запускати заздалегідь налаштовані мережі блокчейнів з індивідуальними атрибутами. Для додаткового налаштування застосовуються модулі, які необхідні для створення суверенних блокчейнів з певними функціями і способами використання. Завдяки МАТІК та Полігон розробники можуть створювати такі мережі:

Optimistic Rollups.

ZK-Rollups.

Standalone.

Будь-який власник монет MATIC може відправити їх у стейкінг. Це ще один варіант заробітку на крипті, крім того, що часто використовуються спекуляції на курсі Біткоїна. Виробників блоків обирають учасники Proof-of-Stake. За рахунок невеликої кількості виробників блоків вдається вийти на швидшу генерацію блоків. Користувачі мережі за бажання можуть оскаржити шахрайські транзакції. Якщо спір виграний, то активи, які перебувають у стейкінгу, переходять до оскаржуючого, а не до учасників транзакції.

Як розвивається блокчейн і що чекає на токен MATIC?

Список партнерських угод у Полігона дуже швидко поповнюється. До нього входять відомі компанії: Chainlink, Ocean, Coinbase та ін. Це говорить про підтримку та довіру з боку великих гравців крипторинку. Більшість інвесторів сходяться на думці, що потенціал Polygon ще не розкритий у повній мірі.

Якщо порівнювати з конкурентами, то Polygon виділяється на їхньому фоні і вважається одним із найперспективніших рішень другого рівня, що має великий потенціал для успішного масштабування Ethereum. За допомогою Полігона здійснюється підтримка децентралізації в ході масштабування, при цьому не завдається шкоди безпеці. Це робить Polygon та MATIC криптовалюту важливими у розвитку екосистеми блокчейнів.

Планується, що розробники Polygon продовжать працювати над розширенням екосистеми. Збільшення кількості децентралізованих додатків та інструментів, що функціонують на платформі, здатне зробити Полігон однією з провідних платформ для розширення Ефіріуму в криптоіндустрії.